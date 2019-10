DNA, gerarchie, ruoli e mentalità: l'inizio di Milano è ancora da cantiere aperto

Dopo la perfect pre-season da 10 vittorie consecutive e l’esordio vincente in campionato a Treviso, il debutto in Eurolega dell’Olimpia Milano ha lasciato un po’ di amaro in bocca a chi pensava di poter vedere una squadra pronta sin da subito a dettare un certo standard a livello internazionale, considerando anche il fatto che la sconfitta con il Bayern Monaco è maturata in modo simile a quella della domenica precedente con Brescia. Attacco a parte, che con 64 punti segnati e il 18.2% dall’arco è rimasto inchiodato sulla cattiva falsariga dei 65 messi a referto contro la Leonessa con identici problemi nell’aprire il campo con il tiro da fuori, la squadra è sembrata ancora in chiara fase di assemblamento, con problemi di DNA, mentalità, gerarchie e ruoli.

Un DNA difensivo da rinforzare

Questa versione dell’Olimpia è stata costruita in estate con una chiara impronta difensiva, così come da tradizione nella filosofia di Ettore Messina. L’idea è quella di una squadra fisica che gioca a ritmo basso, opposta a quella della scorsa stagione, dall’identikit spiccatamente offensivo, basato sulla pericolosità dall’arco e da un piano partita teso a segnare un canestro in più degli avversari. Il sistema difensivo si è visto però soltanto a sprazzi, con due pesanti passaggi a vuoto all’inizio dei due quarti d’apertura in cui il Bayern ha potuto indirizzare la partita sui propri binari. Le cose migliori sono arrivate probabilmente nelle battute iniziali del quarto periodo con il quintetto a trazione italiana più Jeff Brooks riportato nel suo ruolo naturale di leader difensivo occulto ricoperto ormai da diverse stagioni (esperienza a Malaga compresa).

Riccardo Moraschini in azione contro Vladimir Lucic nella partita tra Bayern Monaco e Olimpia Milano, Eurolega 2019-2020Getty Images

Chi fa cosa? L'importanza di ruoli e gerarchie

Ma anche il sistema di ruoli e gerarchie sottintende una questione aperta: eccezion fatta per Sergio Rodriguez, già imprescindibile, il resto del gruppo ha mostrato un taglio ancora indefinito. Accanto al Chacho, il più sicuro e affidabile è stato Luis Scola: il pedigree del giocatore non si discute, ma il fatto che abbia coperto un ruolo già così fondamentale con un solo allenamento nelle gambe in maglia Olimpia è indicativo. La regia deficitaria di Shelvin Mack, il ruolo di Michael Roll tra gli esterni e, soprattutto, le rotazioni e l’amalgama del reparto lunghi necessitano ancora di molti ritocchi, specialmente nella gestione di Aaron White e nell’inserimento di Kaleb Tarczewski in un sistema che non lo può portare a vivere esclusivamente di palloni alzati al ferro per essere schiacciati. Certo, alla squadra mancano tre pedine fondamentali che sono state invece la chiave dell’ottima partenza dell’Olimpia nella scorsa stagione, quando Pianigiani era riuscito a costruire un quintetto-base ben amalgamato ma poi collassato sotto il peso degli infortuni: Milano ha bisogno di due esterni con punti nelle mani in grado di essere pericolosi sul perimetro e di creare dal palleggio come Vlado Micov e Nemanja Nedovic, così come di un lungo con stazza e movimenti tecnici in post-basso come Arturas Gudaitis.

Video - Luis Scola debutta con l'Olimpia Milano: 17 punti nella sconfitta con il Bayern Monaco 01:00

Mentalità di gruppo: in Europa si vince così

Last but not least, Milano deve ancora forgiare una mentalità d’insieme con durezza da Eurolega. Subito messa alla prova da una squadra che fa invece del gruppo e della fisicità le sue armi migliori come il Bayern Monaco, l'Olimpia ha incassato malamente nei periodi di difficoltà (quel 15-0 accusato senza quasi ribattere nel secondo periodo è stato fatale) e non ha mai dato la reale impressione di poter riprendere in mano l’inerzia della partita. I tentativi di rimonta si sono sempre spenti su errori in attacco banali, tiri aperti sbagliati o, peggio ancora, disattenzioni e delicatezze difensive non accettabili a questo livello.

I prossimi appuntamenti su Eurosport Player

Milano tornerà in campo in campionato domenica 6 ottobre alle ore 12.00 contro Trieste (data slittata per i problemi di allagamento all'Allianz Dome), mentre il prossimo appuntamento in Eurolega sarà venerdì 11 ottobre alle ore 20.45, debutto casalingo contro lo Zalgiris Kaunas: entrambe le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Eurosport Player.