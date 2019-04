Il tabellone dei playoff 2019

CSKA Mosca-Kirolbet Baskonia Vitoria 82-78

La sconfitta più dolce per il Kirolbet Baskonia che perde a Mosca contro il CSKA ma raggiunge comunque i playoff in virtù del contemporaneo ko di Milano a Istanbul con l'Anadolu Efes. Il match vede una buona partenza dei baschi che chiudono il primo periodo a +4, poi nel secondo quarto il Kirolbet vola fino a +8 (25-33) e si va all'intervallo con gli ospiti avanti 44-39 dopo un canestro di Garino. Il terzo quarto è tutto del Baskonia che vola a +9 con Shields e Shengelia, poi Hilliard e Diop firmano il +11 del 30'. Sembra fatta ma il CSKA non è in vena di regali e negli ultimi 10' cambia marcia: break di 18-5 chiuso da una bomba di Clyburn e +2 Mosca sul 73-71. Da lì è un monolog dei moscoviti con Hackett che fa +5 e poi ancora Clyburn che chiude il discorso con la bomba del +7. Ottima prova di Clyburn e Higgins, 16 e 14 punti, mentre Hackett ne aggiunge 11; nel Baskonia il migliore è Huertas, 17 punti.

Panathinaikos OPAP-Buducnost VOLI 87-67

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Panathinaikos che ad OAKA supera il Buducnost e vola ai playoff dove sfiderà il Real Madrid come successo anche lo scorso anno. Protagonista assoluto Nick Calathes, autore di 11 punti, 11 rimbalzi e 18 assist: prima tripla doppia in carriera e secondo a riuscirci nell'Eurolega moderna dopo Nikola Vujcic (2 volte, nel 2005 e nel 2006). Gara equilibrata nel primo periodo (23-21), poi nel secondo quarto il Pana scappa coi canestri di Thomas e Gist: all'intervallo è 49-36 con la schiacciata al volo di Gist sulla sirena su assist di Calathes (11 assist nei primi 20'). Nella ripresa la squadra di Rick Pitino domina, Calathes smazza assist a destra e a sinistra, e nel finale i verdi dilagano fino al +20 finale con Kilpatrick e Mitoglou. Oltre a Calathes nel Panathinaikos brilla Gist, 23 punti, mentre Thomas ne aggiunge 17; il Budcnost ha 14 punti da Cole e 16 con 8 rimbalzi di Bitadze, probabilmente all'ultima in Eurolega visto del possibile salto in NBA già dal prossimo anno.

Real Madrid-Zalgiris Kaunas 86-93

Capolavoro completato per lo Zalgiris Kaunas di Sarunas Jasikevicius che vince a Madrid contro il Real per la prima volta dalla stagione 1999-2000, centra il sesto successo di fila e stacca il pass per i playoff, una cosa incredibile fino ad un mese fa (lituani 13esimi l'1 marzo). Il match è equilibrato, è un botta e risposta, e il Real chiude il primo periodo sul +2 nonostante le assenze di Llull e Fernandez. Nel finale di secondo quarto lo Zalgiris prova la fuga, Kavaliauskas è il protagonista del +9 con cui si torna negli spogliatoi (37-46). Nella ripresa la squadra di Jasikevicius arriva fino a +16 (45-61) ma il Madrid non ci sta, rimonta e mette anche la testa avanti nel quarto periodo (77-76) con una bomba di Randolph. Il finale è in volata e sale in cattedra Brandon Davies che firma l'allungo decisivo e permette la festa del popolo lituano! Al Real non bastano i 22 punti di Tavares, lo Zalgiris si gode i 27 con 10 rimbalzi di Davies.

