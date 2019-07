Eurolega 2019-20: l'Olimpia Milano apre il 3 ottobre a Monaco col Bayern. Il calendario completo

Si aprirà giovedì 3 ottobre all'Audi Dome di Monaco di Baviera contro il Bayern l'avventura in Eurolega 2019-20 per l'Olimpia Milano. Una campagna su cui ci sono grandi aspettative per la squadra che sarà allenata da Ettore Messina e che ha l'obiettivo di conquistare un posto nelle prime otto e quindi i playoff, sfuggiti proprio all'ultima giornata nella scorsa stagione. Un'Eurolega che sarà certamente coinvolgente, con due squadre in più, 18, quattro partite in più, 34, e tante formazioni decise a strappare il trono al CSKA Mosca di Daniel Hackett, campione nel 2019 nelle Final Four di Vitoria-Gasteiz.

L'esordio casalingo al Forum per la nuova AX Armani Exchange sarà venerdì 11 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas di Sarunas Jasikevicius mentre l'ultima partita di regular season sarà sempre in casa, giovedì 9 aprile 2020 in casa contro il CSKA Mosca di Daniel Hackett. In mezzo tantissime gara imperdibili: venerdì 25 ottobre il big match col Fenerbahce di Gigi Datome, poi una settimana dopo, il 31, ad Assago arriva il nuovo Barcellona dell'ex NBA Nikola Mirotic, mentre martedì 17 dicembre l'Olimpia volerà a Madrid per sfidare il Real; il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Milano vola a Mosca dal CSKA.

Da segnare i doppi turni: il primo a ottobre con la trasferta a Berlino con l’Alba martedì 29 e sfida casalinga giovedì 31 contro il Barcellona; a novembre l’unico doppio turno casalingo della stagione col Maccabi il 20 e i vice campioni d’Europa dell’Anadolu Efes il 22; a dicembre doppio turno spagnolo contro Real Madrid (in Spagna martedì 17) e Valencia (al Forum giovedì 19); a inizio febbraio, prima della pausa per le nazionali, il 4 con l’Alba Berlino al Forum e il 7 a Barcellona; a marzo, martedì 3 in casa col Real Madrid e due giorni dopo, il 5, a Valencia, più a fine mese l’ultimo doppio turno della stagione con trasferta a Vitoria col Baskonia mercoledì 25 e sfida in casa all’Asvel venerdì 27.

Il calendario completo dell'Olimpia Milano

Round Data Ora Partita 1 giovedì 3 ottobre 2019 20.30 Bayern Monaco-AX Armani Exchange Milano 2 venerdì 11 ottobre 2019 20.45 AX Armani Exchange Milano-Zalgiris Kaunas 3 giovedì 17 ottobre 2019 19.30 Panathinaikos-AX Armani Exchange Milano 4 venerdì 25 ottobre 2019 20.45 AX Armani Exchange Milano-Fenerbahce 5 martedì 29 ottobre 2019 20 Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano 6 giovedì 31 ottobre 2019 20.45 AX Armani Exchange Milano-Barcellona 7 giovedì 7 novembre 2019 20.45 AX Armani Exchange Milano-Baskonia 8 giovedì 14 novembre 2019 18 Khimki Mosca-AX Armani Exchange Milano 9 mercoledì 20 novembre 2019 20.45 AX Armani Exchange Milano-Maccabi Tel Aviv 10 venerdì 22 novembre 2019 20.45 AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes 11 venerdì 29 novembre 2019 20.30 Olympiacos-AX Armani Exchange Milano 12 giovedì 5 dicembre 2019 20.45 AX Armani Exchange Milano-Stella Rossa 13 Venerdì 13 dicembre 2019 20.45 Asvel Villeurbane-AX Armani Exchange Milano 14 martedì 17 dicembre 2019 21 Real Madrid-AX Armani Exchange Milano 15 giovedì 19 dicembre 2019 20.45 Valencia-AX Armani Exchange Milano 16 giovedì 26 dicembre 2019 18 CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano 17 venerdì 3 gennaio 2020 20.45 AX Armani Exchange Milano-Zenit S.Pietroburgo 18 giovedì 9 gennaio 2020 20.45 AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos 19 martedì 14 gennaio 2020 18.30 Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milano 20 giovedì 16 gennaio 2020 20.05 Maccabi Tel Aviv-AX Armani Exchange Milano 21 venerdì 24 gennaio 2020 18.45 Fenerbahce-AX Armani Exchange Milano 22 venerdì 31 gennaio 2020 20.45 AX Armani Exchange Milano-Bayern Monaco 23 martedì 4 febbraio 2020 20.45 AX Armani Exchange Milano-Alba Berlino 24 venerdì 7 febbario 2020 21 Barcellona-AX Armani Exchange Milano 25 giovedì 20 febbraio 2020 20.45 AX Armani Exchange Milano-Khimki Mosca 26 venerdì 28 febbraio 2020 19 Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milano 27 martedì 3 marzo 2020 20.45 AX Armani Exchange Milano-Real Madrid 28 giovedì 5 marzo 2020 21 Valencia-AX Armani Exchange Milano 29 giovedì 12 marzo 2020 20.45 AX Armani Exchange Milano--Olympiacos 30 venerdì 20 marzo 2020 19 Stella Rossa-AX Armani Exchange Milano 31 mercoledì 25 marzo 2020 21 Baskonia-AX Armani Exchange Milano 32 venerdì 27 marzo 2020 20.45 AX Armani Exchange Milano-Asvel Villeurbane 33 giovedì 2 aprile 2020 18 Zenit S.Pietroburgo-AX Armani Exchange Milano 34 giovedì 9 aprile 2020 20.45 AX Armani Exchange Milano-CSKA Mosca

