Eurolega e campionato? Troppo duro. Un futuro da sola Europa per i top team?

In estate, il Maccabi Tel Aviv aveva paventato l'idea della costruzione di due roster differenti affidati a due diversi head-coach per affrontare in maniera più competitiva il doppio impegno nazionale ed europeo: perché dopo aver piazzato il Grande Slam nel 2014 (Eurolega, campionato e le due coppe nazionali), i gialloblù sono poi tornati a vincere il titolo soltanto nella scorsa stagione e raccolto tre annate di risultati meschini in Europa. L'idea non si è poi concretizzata, ma il fatto che sia giunta da un club abituato ad avere un altissimo profilo europeo è molto significativa: alzare il livello di qualità e competizione, obiettivi primari del nuovo format di Eurolega, non è sostenibile con l'attuale formula del doppio campionato. Il tutto, considerando che la Winner League è composta da 12 squadre e un calendario da 22 partite, quasi un'inezia rispetto alla nostra Serie A destinata ad allargarsi presto a 18 squadre, da incastrarsi in un'Eurolega che, nella prossima stagione, accoglierà anche l'Asvel Villeurbanne e una seconda squadra tedesca oltre al Bayern Monaco.

La cartina dell'Eurolega 2019-20: 13 squadre sono già sicure di partecipare, altre 5 si qualificheranno dai campionati nazionali.Eurosport

97 partite in una sola stagione?

La presa di posizione del Maccabi sembra quasi ridicola se confrontata con il calendario natalizio dell'Olimpia Milano, che ha festeggiato giocando 5 partite in 9 giorni tra il 19 e il 27 dicembre, scendendo in campo esattamente un giorno sì e uno no. Se allunghiamo lo sguardo alla prossima stagione, tra campionato, coppe ed Eurolega, si potrebbe arrivare a giocare fino a 97 partite, una situazione in cui si trovano già, per esempio, le spagnole (Real Madrid, Barcellona, Baskonia e Gran Canaria), che partecipano a una ACB a 18 squadre. E se, a questo punto, la soluzione fosse invece quella di un campionato solo?

Campionato Eurolega Coppe nazionali Regular season 34 34 - Playoff 17 7 5 Totale 51 41 5

Una ipotetica maxi-stagione da 97 partite con Serie A ed Eurolega allargate a 18 squadre. Nelle Coppe nazionali sono comprese Coppa Italia e Supercoppa.

O il campionato, o l'Eurolega?

Quando l'Eurolega rivoluzionò il proprio formato tre anni fa, tagliando 8 squadre dal suo campionato di primo livello e addirittura 12 dall'Eurocup, aveva chiaramente in mente una futura espansione una volta consolidate le basi dei team permanenti (ora sono 11, ma il Bayern Monaco scalpita...) e testata la bontà del formato: entrambe le variabili si meritano una spunta verde, e l'impressione generale è che il numero dei club possa aumentare ancora, fino ad arrivare alla costruzione di una grossa Lega privata internazionale sullo stampo NBA. E, di fronte a questa potenziale creatura futura, sarebbe evidente la perdita di appeal dei campionati nazionali così come impossibile la concomitanza con un altro impegno gestito da un altro ente (la FIBA) che, di contro, si sta definendo sempre più concorrenziale, con l'inserimento delle finestre per le nazionali in inverno e la creazione della nuova Champions League. Sarà presto tempo di fare una scelta: da una o dall'altra parte?

