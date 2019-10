Il debutto europeo dell'Olimpia Milano si dipinge di sinistre somiglianze con la sconfitta casalinga di domenica in campionato con Brescia. In una partita che la vede quasi sempre rincorrere, la squadra di Ettore Messina si ferma a soli 64 punti segnati con percentuali molto deficitarie dall'arco (4/22, 18.2%) e la chiara sensazione di essere ancora un cantiere aperto, situazione comprensibile stanti le assenze di Vlado Micov (bloccato a Milano da problemi di lombalgia), dei lungodegenti Arturas Gudaitis e Nemanja Nedovic, e la necessità di inserire il prima possibile Luis Scola. L'argentino, aggregato alla squadra dopo un solo allenamento nelle gambe, parte titolare e assorbe oltre 28' di parquet chiudendo come top-scorer della squadra a quota 17, altro segnale che - con il dovuto rispetto a un'assoluta leggenda del basket mondiale - a questa Olimpia manca ancora una definizione chiara di gerarchie, ruoli e, più in generale, armonia offensiva.

I momenti migliori si vivono con le fiammate di Sergio Rodriguez, molto impattante nel suo ruolo in uscita dalla panchina e autore di un primo tempo molto solido, e con il quintetto a trazione italiana provato come ultima arma all'inizio del quarto periodo: con il Chacho a dirigere Moraschini, Della Valle, Biligha e Jeff Brooks risistematosi nel suo classico ruolo di equilibratore difensivo, Milano costruisce un parziale di 9-0 che sembra ribaltare l'inerzia vista per i primi 30'. Rientrata dal -14 al -2, l'Olimpia manca la chance dell'aggancio e riprecipita quando il naturale sviluppo delle rotazioni della panchina smembra il minimo feeling ritrovato: l'epilogo è fin troppo doloroso, con il Bayern deciso a infierire negli ultimi due minuti fino al +14 conclusivo, molto pesante anche in ottica doppio-confronto per una squadra che si è sempre rivelata ostica per l'Olimpia nelle ultime due stagioni (3-0 gli scontri diretti).

Tanti gli aspetti su cui Milano dovrà lavorare nelle prossime settimane per gestirsi in un'Eurolega comunque molto lunga (saranno 34 le partite in questa stagione, che presenta due squadre in più al via). Detto dei problemi offensivi, riassumibili nelle percentuali latitanti dall'arco ma anche e soprattutto nella regia appannata di Shelvin Mack, e della necessità di definizione delle gerarchie soprattutto nel reparto lunghi (leggasi il caso Aaron White), Milano deve ritrovare compattezza generale difensiva e, soprattutto, quegli intangibles che fanno la differenza a questo livello, come fisicità (mancata contro un Bayern che fa invece proprio del fisico una delle sue armi principali) e mentalità, per evitare quei tremendi passaggi a vuoto vissuti all'inizio dei primi due quarti (fatale il 15-0 nel secondo periodo).

Milano tornerà in campo in campionato domenica 6 ottobre alle ore 12.00 contro Trieste (data slittata per i problemi di allagamento all'Allianz Dome), mentre il prossimo appuntamento in Eurolega sarà venerdì 11 ottobre alle ore 20.45, debutto casalingo contro lo Zalgiris Kaunas: entrambe le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Eurosport Player.

Il tabellino

Bayern Monaco-AX Armani Exchange Milano 78-64 (22-23, 42-34; 61-50)

Monroe 6, Lucic 18, Lo 12, Dedovic 16, Barthel 4; Koponen 3, Zipser 6, Nelson 9, Lessort 1, Radosevic 3. N.e.: King, Flaccadori. All: Radonic. Milano: Mack 6, Moraschini, Roll 2, Tarczewski 6, Scola 17; Della Valle 10, Biligha 4, Rodriguez 14, Cinciarini 1, White 2, Brooks 2. N.e.: Burns. All.: Messina.