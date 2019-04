Zalgiris Kaunas – Fenerbahce Beko Istanbul 82-99

Il Fenerbahce batte lo Zalgiris in gara 4 e chiude la serie 3-1, raggiungendo il Real Madrid alle Final Four di Eurolega. Fin da subito una gara senza storia: 0-7 ospite per dare immediatamente una direzione alla sfida. Muhammed – al secolo Bobby Dixon – con 10 punti e 3 assist conduce i suoi al +17 con apparente semplicità già nel primo quarto e, con lo Zalgiris che tira 3/11 dal campo non sembra poterci essere partita (16-30 dopo 10 minuti). Le percentuali dei padroni di casa si alzano nel secondo periodo: parziale di 12-6 e -6 per la squadra di Jasikevicius, che rianina tutta la Zalgirio Arena. Eppure la difesa dello Zalgiris non riesce a contenere le sfuriate offensive ospiti, i quali continuano a bombardare il canestro biancoverde tornando rapidamente a +14. L’8/9 da tre punti del Fenerbahce è la cartina tornasole di un primo tempo senza discussione, nel quale lo Zalgiris cerca di stare in gioco grazie alle triple nel finale. Wolters porta i suoi a -8 in chiusura di secondo periodo, tenendoli in corsa.

La Zalgiris prova il tutto per tutto, alzando l’intensità difensiva. Westermann, White e Davis combinano per il -4, chiamando Obradovic all’obbligatorio timeout. Ma ad ogni rientro corrisponde un’accelerazione del Fener, troppo superiore anche per la verve della squadra di Jasi: parziale di 7-0 e gara che riprende la via turca. Il vantaggio del Fener resta in doppia cifra anche a fine terzo quarto: 61-72, con l’ingresso del redivivo Green (ex Siena) che nei suoi 5 minuti in campo dopo tanta panca realizza 3 punti, ruba un pallone e dimostra la lunghezza del roster di Obradovic. Ultimo quarto sul velluto per gli ospiti, che volano sulle ali di Dixon (25) e Guduric (11), vero Mvp di questa serie. Il finale è 82-99, Fener alle Final Four per il quinto anno consecutivo. Sfiderà in semifinale la vincente della serie tra Efes e Barcellona.

