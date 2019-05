Fenerbahce, Anadolu Efes, CSKA Mosca e Real Madrid volano a Vitoria: il calendario delle Final Four

Nessuna sorpresa nei playoff, le migliori quattro squadre di una lunga e massacrante regular season da 30 partite volano alla Final Four di Vitoria-Gasteiz, Paesi Baschi: le turche Fenerbahce Beko e Anadolu Efes, il Real Madrid e il CSKA Mosca si contenderanno il titolo di Eurolega 2019.

Venerdì 15 e domenica 17 maggio le quattro protagoniste della stagione giocheranno le due semifinali e le finali: ci sarà una rappresentativa italiana alla Fernando Buesa Arena, con Luigi Datome e Nik Melli, più il general manager Maurizio Gherardini nel Fenerbahce, e Daniel Hackett nel CSKA. Tutte le partite saranno visibili in esclusiva, in diretta e On Demand su Eurosport Player.

Il calendario delle Final Four

Venerdì 15 maggio, ore 18:00: Fenerbahce Beko-Anadolu Efes

Venerdì 15 maggio, ore 21:00: CSKA Mosca-Real Madrid

Domenica 17 maggio, ore 17:30: finale terzo posto

Domenica 17 maggio, ore 20:30: finale primo posto

I precedenti

Prima volta in assoluta per la Turchia con due squadre alle Final Four. In stagione l'Efes ha vinto la Coppa del Presidente (Supercoppa) in finale col Fenerbahce che si è poi rifatto conquistando la Coppa di Turchia. Per la squadra di Obradovic è la quinta Final Four consecutiva e ha vinto il titolo nel 2017 a Istabul.

Round 4: Anadolu Efes-Fenerbahce Beko 89-83 (Beaubois 17 punti, Moerman 15; Vesely 24, Melli 14)

Round 24: Fenerbahce Beko-Anadolu Efes 84-66 (Sloukas 17 punti, Kalinic 15; Moerman 18, Larkin 13)

Real Madrid e CSKA Mosca hanno conquistato 7 titoli giocando in tutto 28 Final Four: per i moscoviti sarà la 19esima, l'ottava di fila, mentre per i blancos, campioni in carica, sarà la terza consecutiva, la settima negli ultimi 9 anni. Si sono sfidate in semifinale anche nel 2018 a Belgrado: il Real si impose 92-83 con 16 punti di Luka Doncic.

Round 10: Real Madrid-CSKA Mosca 88-93 (Campazzo 23, Fernandez 18; Higgins 24, Clyburn 18)

Round 22: CSKA Mosca-Real Madrid 82-78 (De Colo 21, Higgins 15; Randolph 20, Ayon 11)

La griglia playoff

