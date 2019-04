Fenerbahce corsaro a Kaunas e avanti 2-1 nella serie, Real Madrid alle Final Four di Vitoria

Zalgiris Kaunas – Fenerbahce Beko Istanbul 57-66

Il Fenerbahce espugna la Zalgirio Arena nel terzo appuntamento della serie e si porta in vantaggio 2-1. Alla prima gara playoff di fronte al proprio pubblico, la squadra di Jasikevicius avrebbe voluto un finale diverso per continuare a surfare sull’entusiasmo prodotto dal successo in gara 2, ma i punti di Guduric (17) e una prova coriacea di squadra degli ospiti non gliel’hanno permesso. Tanti errori in partenza: palle perse, tiri sbagliati, scelte affrettate per primi minuti piuttosto rivedibili. Il Fener ha il controllo dei tabelloni, soprattutto in attacco, ma non segna per 4 minuti e si ritrova sotto 11-5. Una tripla di Datome e tre liberi di Guduric sbloccano gli ospiti, che però chiudono sotto il primo quarto (19-15). Si allarga il gap nel secondo: la squadra di Jasikevicius raggiunge il +9 ma va all’intervallo con soli 3 punti di vantaggio. Equilibrio assoluto nel terzo quarto con il Fener che lo vince 18-12 e va avanti di 3 al 30’. Gli ospiti conducono anche negli ultimi 10 minuti, guidati da un Guduric in serata di grazia (17 punti), ma il vantaggio è esiguo e lo Zalgiris sa di poter sfruttare il fattore campo per mettere pressione agli avversari. A mandare i titoli di cosa al match è la tripla del +6 di Mahmutoglu a 30 secondi dalla sirena, che toglie speranze ai padroni di casa, i quali vedono il gap allargarsi dopo i liberi di Sloukas (57-66). Finisce così, con il Fener torna a guidare la serie (2-1). Prossimo appuntamento giovedì 25, sempre alla Zalgirio Arena, per il primo match point per Datome e compagni.

Panathinaikos Opap Atene – Real Madrid 76-82

Il Real Madrid chiude la serie 3-0 dopo una battaglia giocata e vinta davanti al popolo verde di OAKA. Primo quarto positivo per le merengues, avanti di 5. Il vantaggio resta anche nel secondo, con Fernandez, Taylor e Randolph a guidare i compagni nel tabellino. Ma il catino ateniese si scalda sulle giocate di Lojeski e Papapetrou e il Pana si trova a +5 all’intervallo (41-36), dopo un 23-13 di parziale. Padroni di casa sempre avanti anche nella ripresa, ma dall’altra parte ci sono i campioni in carica che non stentano a mollare e hanno in Campazzo il giocatore dal carattere in grado di trascinare i suoi verso la vittoria che potrebbe chiudere definitivamente la serie e mandare i blancos alle Final Four. 58-58 all’alba dell’ultimo quarto e ultimi 10 minuti di autentica guerriglia sportiva. Le squadre si ribattono colpo su colpo, l’equilibrio resta costante e ogni singola giocata può risultare determinante. Real a +5 a meno di 3 minuti dalla fine, risponde Calathes con palla recuperata e appoggio in contropiede, poi la tripla di Randolph che può affossare i locali: 72-78 e timeout probabilmente decisivo di Pitino. Campazzo fa di tutto, compresa la tripla del nuovo +7 a meno di un minuto dal termine. E’ il punto esclamativo sulla partita: il Real vince 82-89 e raggiunge le Final Four per il terzo anno di fila.

