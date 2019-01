Fenerbahce e CSKA trascinati da Melli, Datome e Hackett, Olympiacos a valanga sul Panathinaikos

Fenerbahce Beko Istanbul – Kirolbet Baskonia Vitoria 96-87

La capolista Fenerbahce soffre ma supera anche il Baskonia 96-87 e inizia al meglio la seconda metà della regular season di Eurolega. Primo quarto in equilibrio (27-25) e il secondo gli fa eco. Melli e Datome tra i protagonisti per la squadra di Obradovic nella prima parte: l’ex Milano ne fa 11 col 100% al tiro mentre il capitano della Nazionale si ferma a 5 ma in 7 minuti. Tra gli ospiti è Shields a primeggiare: per l’ex Trento 13 punti in 17 minuti di gioco con 6/9 dal campo. Il Fener strappa nel terzo quarto con un parziale di 13-5 andando comodamente a +15, ma la gara non è archiviata perché nell’ultimo e decisivo periodo il Baskonia risale fino a -1 con uno strepitoso Shields (22). La tripla di Guduric dà il +6 ai padroni di casa, che chiudono 96-87 con canestro definitivo di Sloukas. 15° vittoria per la squadra di Istanbul, in 16 gare. Migliore in campo Nicolò Melli, autore di 19 punti con 7/8 dal campo.

Video - Highlights: Fenerbahce Beko Istanbul-Kirolbet Baskonia Vitoria 96-87 02:18

Zalgiris Kaunas – CSKA Mosca 79-84

E’ Daniel Hackett a decidere la gara della Zalgirio Arena in favore del CSKA, che ottiene la 12° vittoria stagionale in Eurolega. Primo quarto senza storia. Hackett (8) e De Colo (7) trascinano Mosca a un facile 17-28 che sembra già indirizzare la sfida. Lo Zalgiris, che cerca un successo di prestigio per rilanciarsi definitivamente a caccia di un posto ai playoff, insegue a distanza per la prima metà di gara, poi esce alla distanza e con un parzialone di 23-11 ribaltando tutto ritrovandosi a +4 sul finire di terzo quarto. Il CSKA sembra storidito dal colpo infertogli dalla truppa di Jasikevicius e fatica a reagire come dovrebbe per ribaltare nuovamente il match. Clyburn e Rodriguez firmano il -2 a meno di 7 minuti dalla fine, ma lo Zalgiris tiene la testa avanti fino agli ultimi concitati minuti. Il CSKA impatta a quota 69 con i due liberi di Hackett a 3’ dalla fine, ma risponde immediatamente Grigonis con la tripla. Si gioca tutto agli ultimi possessi dopo che ancora Hackett manda avanti di due il CSKA con una gran tripla. Con 36 secondi sul cronometro il punteggio dice 76-77, e ancora l’azzurro in maglia 23 si traveste da go-to-guy segnando il jumper della vittoria e i due liberi finali. La squadra russa chiude 79-84 e ottiene la 12° vittoria in Eurolega.

Olympiacos Pireo – Panathinaikos Atene 79-65

L’Olympiacos stravince il derby con il Panathinaiko 79-65 non lasciando scampo alla squadra di Pitino. Senza storia già il primo tempo, tutto di marca Olympiacos. Forte del supporto del pubblico amico, la squadra di Blatt strappa nel secondo quarto piazzando un parziale di 20-9 che produce il +15. Oneri e onori abbastanza distribuiti tra i padroni di casa mentre dall’altra parte gli 0 punti di Calathes, Gist e Lojeski nei primi 20 minuti spiegano le difficoltà del Pana, che chiude sotto di 16 lunghezze all’intervallo (41-25). Non cambia il leitmotiv della partita nella ripresa, con Strelnieks devastante dall’arco (4/5) e Milutinov a dominare in area. Disastro Panathinaikos invece, tradito da tutte le sue stelle. Ultimo quarto, ultimo tentativo di rientrare degli ospiti. Niente da fare, il match è abbondantemente archiviato ed è solo garbage time. Vince l’Olympiacos 79-65, 10° successo per i biancorossi.

Barcellona Lassa – Darussafaka Tekfen Istanbul 97-65

Il Barcellona schianta il Darussafaka raggiungendo la 9° vittoria stagionale e mantenendo un posto momentaneo ai playoff. Gara senza storia fin dal primo quarto, chiuso 29-16 da un Barcellona solido come lo si è visto raramente. Va detto che dall’altra parte c’è la peggior formazione dell’Eurolega (ultima con 2 vittorie), ma la squadra di Pesic fa il suo per dominare il match e dopo il primo quarto a +13, nel secondo i padroni di casa vanno agevolmente a +20. Tutto in scioltezza per i blaugrana, che si divertono e volano a +30 rimpinguando i tabellini individuali. Oltre ai 18 di Heurtel, ce ne sono 12 per Seraphin e 10 a testa per Singleton e Blazic. Il finale dice 97-65 e successo buono per i blaugrana al fine di proseguire nella corsa ai playoff.