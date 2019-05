Gigi Datome annuncia a malincuore: "Non giocherò le Final Four, così è la vita"

Tegola pesante sul Fenerbahce per le Final Four di Eurolega. La squadra turca dovrà fare a meno di due uomini importanti: Joffrey Lauvergne e soprattutto Gigi Datome, che non potrà recuperare in tempo dall’infortunio patito durante l’incontro del campionato turco contro il Darussafaka.

Il sardo salterà dunque quella che avrebbe dovuto essere la sua quarta partecipazione di fila alle Final Four, sempre con la maglia giallonera del principale club cestistico di Istanbul. Nelle precedenti tre erano arrivate due finali e soprattutto la vittoria nell’edizione 2016-2017.

Zelimir Obradovic ha anche altri problemi con cui deve fare i conti, relativi al recupero di Jan Vesely e Nikola Kalinic in vista del 17 maggio, il giorno della prima semifinale contro l’Anadolu Efes. Datome ha affidato a Twitter i propri pensieri in merito al dispiacere di non poter aiutare la propria squadra a Vitoria.

Rimangono dunque due i giocatori italiani impegnati nelle Final Four: uno, Nicolò Melli, è compagno di squadra di Datome e l’anno scorso ha disputato una delle migliori partite in carriera proprio nella finale persa contro il Real Madrid, mentre l’altro, Daniel Hackett, cercherà di ritagliarsi il suo spazio al CSKA Mosca.