Gigi Datome rifiuta l'offerta di Milano: rinnova per tre anni con il Fenerbahçe

Non ci sarà l'Olimpia Milano di Ettore Messina nel futuro di Gigi Datome. Nonostante il corteggiamento dell'ex-tecnico della nazionale azzurra, "Jesus" ha rinnovato con il Fenerbahçe, firmando un contratto triennale che lo legherà al club turco fino al 2022. Datome è approdato a Istanbul nel 2015, una volta chiusa l'esperienza NBA con i Detroit Pistons e i Boston Celtics: con il Fener, ha vinto l'Eurolega del 2017 e tre titoli turchi consecutivi, ma quest'anno si è dovuto arrendere all'Anadolu Efes sia in semifinale alle Final Four di Vitoria che in finale di campionato, in gara-7.

" L'interesse di Messina per me è qualcosa di bellissimo - ha dichiarato Datome in un'intervista concessa al Corriere dello Sport -. Immagino che con lui le cose si faranno con serietà e competenza. Ma io ho firmato al Fenerbahçe anche per la prossima stagione. Finché coach Obradovic mi vorrà, io starò con lui. Credo che il ciclo del Fener non sia finito: vogliamo rimanere al top come accaduto in questi anni. E poi provo un senso di partecipazione con Obradovic, il gm Gherardini, i compagni di squadra. Mi sento rispettato e benvoluto. "

Sfumato anche l'altro sogno italiano, quel Nicolò Melli che ha invece lasciato il Fenerbahçe per costruirsi la sua avventura NBA con i New Orleans Pelicans, l'Olimpia ha prolungato con Vlado Micov (accordo biennale) e salutato definitivamente Curtis Jerrells e Mindaugas Kuzminskas: i contratti, scaduti a fine giugno, non sono stati rinnovati.