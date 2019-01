Goga Bitadze, la nuova stella nascente dell'Eurolega dal futuro già scritto in NBA

Dopo l’uscita di scena di Luka Doncic per il palcoscenico d’Oltreoceano, ci siamo chiesti a lungo chi potesse essere la Next Big Thing di Eurolega, e ora abbiamo trovato la risposta: Goga Bitadze, centro georgiano nato il 20 luglio 1999, appena sbarcato al Buducnost VOLI Pogdorica. Cresciuto nel Vita Tbilisi, squadra della sua città natale, Bitadze è stato poi “svezzato” nel Mega Bemax Belgrado, squadra in cui è passato anche Nikola Jokic, ed è gestito dalla stessa agenzia di procuratori di Jusuf Nurkic: a questo punto, dovreste esservi già fatti una mezza idea di quale possa essere il futuro cammino naturale di Goga, con approdo al di là dell’Atlantico.

Bitadze ha lasciato il Mega Bemax dopo 11 partite di campionato (record di 7-4) in cui ha tenuto medie impressionanti per un ragazzo che ha soltanto 19 anni: 20.2 punti, 7.9 rimbalzi e 2.5 stoppate con il 64.5% da due e il 41.7% dall’arco. Già, perché Bitadze è un centro modernissimo, cresciuto e costruito per essere efficace vicino a canestro, ma capace di affinare, col tempo, anche la tecnica di tiro: è affidabile dalla media distanza, e può fare male anche dal perimetro, nonostante gli manchi ancora la spigliatezza per attaccare dal palleggio avversari tendenzialmente più lenti di lui. Con un fisico muscolarmente già ben formato per l’età (211 cm per 112 kg), Bitadze ha grande capacità di corsa e mobilità di piedi, doti naturali che gli permettono di essere estremamente attivo sotto i tabelloni e di allungarsi per raccogliere rimbalzi e stoppare: è particolarmente feroce a rimbalzo offensivo, anche se deve ancora, ovviamente, sviluppare la malizia necessaria per chiudere nel traffico.

Nonostante i 19 anni, Bitadze ha un fisico già ben formato: è alto 211 centimetri per 112 kg di peso.LaPresse

Quei numeri da capogiro tenuti in Lega Adriatica sono stati confermati anche nelle prime due uscite in Eurolega, dove Goga ha debuttato con una faccia tosta da veterano consumato: il Buducnost, penultimo con un record di 3-13, sembra destinato a uscire presto dai giochi, ma potrà consolarsi gustandosi il suo gioiellino georgiano nel girone di ritorno, in attesa della miglior offerta per la prossima stagione, che con enorme probabilità arriverà già da un top club europeo. Al debutto nella trasferta di Monaco, Bitadze ha messo a referto 17 punti con 7 rimbalzi e 4 stoppate, e, a Milano, è stato il migliore dei suoi, portando grande energia dalla panchina dopo un primo quarto in cui il suo Buducnost è stato preso a pallate: 23 punti, 8 rimbalzi (5 dei quali offensivi), 3 stoppate con uno scintillante 9/13 dal campo (tripla compresa).

Le cifre di Goga Bitadze nelle prime partite in Eurolega

Punti Tiri Rimb Stop Val @Bayern 17 5/10 7 4 22 @Milano 23 9/13 8 3 32 Media 20 60.8% 7.5 3.5 27

A giugno, Bitadze entrerà nel draft NBA, dove viene proiettato dai siti specializzati tra la fine del primo round e l’inizio del secondo, oscillando tra la scelta #22 e #33, in quel range dove si vanno tendenzialmente a pescare le cosiddette steal. Bitadze sarà tra i 5 migliori centri del prossimo anno, un gruppo che include anche Bol Bol, figlio del leggendario Manute: ma, nel frattempo, abbiamo un candidato sicurissimo per il premio di Rising Star di Eurolega.