Heurtel-Seraphin: la strana coppia francese che ha rilanciato il Barcellona

A volte capita che il fiore all’occhiello dello sport catalano sia trascinato da una coppia di francesi, strana per di più, con un mastino nero dai muscoli d’acciaio al fianco di un esterno bianco e mingherlino, ma di enorme QI cestistico e mano infuocata. La miscela tra Kevin Seraphin (16 punti) e Thomas Heurtel (21+6 assist) ha sprigionato una combo totale per il Barcellona, capace di colpire esattamente nei punti deboli di Milano, sofferente per le assenze di Kaleb Tarczewski sotto i tabelloni e dell’ormai lungodegente Nemanja Nedovic sul perimetro.

Thomas Heurtel, un’artista del pick’n’roll

Non è la prima volta che Heurtel sorprende la difesa biancorossa con quel suo mix di qualità offensive che lo portano a essere estremamente pericoloso nelle situazioni di pick’n’roll: il francese sa punire la difesa quando passa dietro i blocchi, ma anche sfruttare sapientemente gli spazi in palleggio-arresto e tiro o servire il roll del bloccante. I 21 punti e 6 assist della partita del Forum hanno fatto eco a una prestazione analoga in Catalogna nel match d’andata, quando ne scrisse 20 con altre 6 assistenze, ma anche nella scorsa stagione, a Milano, era stato il migliore dei suoi nonostante la sconfitta, con un bottino di 13+7 in un match deciso nel finale da una rara fiammata di Jordan Theodore.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Barcellona Lassa 85-90 04:52

Per la fortuna di Heurtel, quest’anno l’Olimpia ha dovuto rinunciare a Nemanja Nedovic in entrambe le partite con il Barcellona: l’ex-Malaga avrebbe potuto mettere la museruola al francese e, allo stesso tempo, poter garantire una dose abbondante di pericolosità offensiva al fianco di Mike James.

Video - James inventa l'assist, Gudaitis schiaccia: Milano c'è 00:10

Il momento d’oro di Kevin Seraphin

Attenzione, invece, al momento di Kevin Seraphin: il centrone francese, notoriamente di difficile gestione nella chimica di squadra, sta giocando forse la sua miglior pallacanestro da quando ha riattraversato l’Atlantico per indossare la canotta blaugrana nella scorsa stagione, con un livello di forma fisica eccellente per un elemento che è stato sempre incline ad abbondare con la forchetta. A Milano, agevolato dall’assenza del totem difensivo Tarczewski, Seraphin ha chiuso con 16 punti, suo massimo in stagione in Eurolega, e allungato a quattro la striscia di partite consecutive in doppia cifra (14 a Vitoria, 13 vs Efes, 12 vs Darussafaka): non a caso, il Barcellona ha poi raccolto quattro vittorie…