Houston taglia James Nunnally: pronto a sbarcare all'Olimpia Milano?

L’uomo giusto al momento giusto: secondo quanto annunciato da Sportando, James Nunnally sarebbe vicinissimo alla firma con l’AX Armani Exchange Milano dopo essere stato rilasciato dagli Houston Rockets. L’ala statunitense, classe 1990, 201 cm per 93 kg, sarebbe dunque pronto a tornare in Europa, dove è già stato visto anche con le maglie della Scandone Avellino e del Fenerbahçe Istanbul, con cui ha sollevato l’Eurolega al fianco del nostro Gigi Datome nel 2017.

Nunnally andrebbe a coprire uno slot in cui l’Olimpia ha assoluta necessità di allungare le rotazioni in questo momento della stagione, considerato l’inevitabile calo fisico di Vladimir Micov dopo il grande inizio di campionato ed Eurolega. Nunnally ha giocato pochissimo in questi mesi con i Minnesota Timberwolves, con cui aveva firmato in estate, prima di essere rilasciato dai Rockets, che lo avevano ingaggiato con un contratto decadale: Houston, infatti, aveva necessità di liberare un posto a roster per poter mettere sotto contratto Kenneth Faried, fondamentale per rimpiazzare l’infortunato Clint Capela.

James Nunnally ha giocato ad Avellino nel 2016-17, tenendo 18.4 punti di media con il 41.2% dalla lunga distanza.LaPresse