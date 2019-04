Anadolu Efes Istanbul – Barcellona Lassa 72-74

Il Barcellona pareggia la serie al termine di una gara combattuta e sudata fino alla fine, vinta grazie ai 17 punti con 7/11 dal campo di uno strepitoso Adam Hanga. Ferito dopo la sconfitta in gara 1, il team di Pesic parte forte ma dopo lo 0-4 iniziale prende un parziale di 7-0 - frutto della pressione difensiva dell’Efes e di qualche disattenzione nella gestione del pallone da parte della formazione blaugrana – che dà subito l’idea dell’equilibrio e del clima di gara 2. Gli ospiti macinano fino al +9 del secondo quarto, ancora una volta subito ripreso da Micic e compagni che impattano 32-32 quando mancano 3 minuti all’intervallo, a cui si arriva sul punteggio di 34-38. Ripresa che inizia con doppio regalo degli ospiti a Larkin, il quale ringrazia e segna 4 punti in fila. Il parziale dell’Efes si rimpolpa fino al 20-11, che vale il primo vantaggio della squadra di Ataman (54-47). Il Barça sembra andare in apnea e deve ripartire dalla difesa, evitando palle perse: ci riesce con le triple di Smits e Hanga, mentre il canestro allo scadere del terzo quarto di Ribas vale il +3 blaugrana. Gli ospiti riescono a tenere la testa avanti e a 5 minuti dalla fine conducono di 5 punti. Ci pensa Micic, come spesso capita, a riportare in parità i suoi e riaprire tutto chiudendo un parziale di 8-0. Dall’altra parte però c’è Adam Hanga in serata di grazia: col suo 7/11 al tiro e i 17 punti realizzati il passapotato ungherese dà 2 punti di vantaggio al Barcellona a 28 secondi dalla sirena finale. Bastano per arrivare all’1-1 nella serie e potersi giocare in casa due match per arrivare alla Final Four di Vitoria.

Real Madrid – Panathinaikos Opap Atene 78-63

2-0 nella serie, ma questa volta senza storia. Il Real Madrid spazza via il Panathinaikos al Wizink Center con una prova corale degna di nota. Come in gara 1, i padroni di casa vogliono mettere subito in chiaro le cose e lo fanno in modo dirompente: 16-4 iniziale con Campazzo a guidare la truppa blanca con energia e giocate spettacolari. Non sembra esserci storia: Calathes è tenuto fuori dal gioco dalla gran difesa della squadra di Laso e la serie di palle perse del Pana regala un primo quarto a senso unico. Si iscrivono tutti alla festa Real nei primi 10 minuti: da Taylor a Tavares, da Prepelic a Randolph, e il risultato parla chiaro; 21-8. Sussulto Pana a inizio secondo quarto, ma una tripla di Prepelic tiene a distanza il rientro e l’entusiasmo degli avversari. Come in gara 1 la partita gira intorno alla marcatura di Calathes, che nel primo tempo tira 0/7 dal campo e il Real chiude a +9 (35-26). Il vantaggio di Campazzo e compagni aumenta nel terzo quarto fino al +20 del 30’. Gara in controllo, anche se gli ultimi periodi di Calathes fanno sempre paura, vedi quanto accaduto nel primo match della serie quando il playmaker greco ha rimesso in corsa i suoi sfiorando il colpaccio. Pitino prova a strigliare i suoi ma i padroni di casa dimostrano di averne di più. Con tutti i giocatori a referto e in partita, il Real Madrid trita gli ospiti anche nell’ultimo periodo, chiudendo xx-xx e portandosi 2-0 nella serie, unica del lotto ad avere una direzione già netta.

