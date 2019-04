CSKA Mosca-Kirolbet Baskonia 68-78

Colpaccio del Kirolbet Baskonia che passa a Mosca con una prestazione eccellente in gara 2 e pareggia la serie col CSKA, 1-1. E' la prima vittoria dei baschi sul campo dell'Armata Rossa dopo 15 ko consecutivi, a 14 anni di distanza dall'ultimo successo. Che sia un match particolare lo si capisce dall'inizio perchè il Baskonia tocca il +9 già nel primo periodo (10-19); da lì è uno show degli ospiti grazie soprattutto a Poirier (12 punti nel primo tempo), a Hilliard e a Janning che mette la tripla del +12. Il CSKA però non molla e si va all'intervallo sul punteggio di 37-42. Nella ripresa c'è equilibrio, la squadra di Itoudis si porta un paio di volte a -1 ma non trova il sorpasso e così il Baskonia allunga di nuovo: Shields fa +8, poi Vildoza e Hilliard mettono le triple del +14 con cui si chiude il terzo periodo (66-52). Un'altra bomba di Hilliard in avvio di ultimo quarto vale il +15, il CSKA non ci sta e risale, ma la rimonta non va oltre il -7 e così il Kirolbet la spunta con merito, con la schiacciata di Poirier del definitivo 78-68. Nel Baskonia decisivi Hilliard, 16 punti, e Shields, 15, ma l'MVP è Poirier con 15, 14 rimbalzi e 4 recuperi. Nel CSKA ci sono i 15 di Higgins e i 14 di Clyburn e Rodriguez. Ora la serie di sposta a Vitoria per gara 3 e gara 4, mercoledì 24 e venerdì 26 aprile (LIVE su Eurosport Player).

Fenerbahce Beko-Zalgiris Kaunas 80-82

Incredibile a Istanbul dove lo Zalgiris Kaunas supera il Fenerbahce, infligge ai turchi la prima sconfitta interna stagionale (prima in casa nei playoff nell'era Obradovic) e impatta la serie, 1-1. I ragazzi di Jasikevicius, tenuti a soli 43 punti in gara 1 (record negativo in Europa), stavolta iniziano meglio e sono a contatto: 21-20 al 10'. Nel secondo periodo le triple di Grigonis e Wolters danno il +10 ai lituani (30-40), poi è Sloukas a replicare per il 39-46 con cui si torna negli spogliatoi. Dopo l'intervallo ci si attende il ritorno del Fener e invece è lo Zalgiris ad allungare, fino al massimo vantaggio di +17 (46-73) firmato da Walkup. Sul -15 al 30', per la squadra di Obradovic smebra finita e invece i turchi risalgono: Vesely, Guduric e Kalinic fanno -2, poi è Datome a firmare il canestro della parità, 80-80 a 39" dalla fine. Sull'azione successiva però Ulanovas replica per il +2 e il Fenerbahce manca la risposta perchè Guduric pesta la linea e perde palla. Nemmeno gli errori ai liberi di Westermann salvano il Fenerbahce che cade a sorpresa fra le mura amiche. Non bastano i 17 punti di un favoloso Datome, lo Zalgiris ha 20 punti del match winner Ulanovas e 14 di Wolters. Ora la serie di sposta a Kaunas per gara 3 e gara 4, martedì 23 e giovedì 25 aprile (LIVE su Eurosport Player).

La griglia playoff

Tutto il grande basket live su Eurosport Player!

Video - Run'n'Gun: "le parole sono importanti", i social di più e anche nel basket 15:00

Vuoi vedere tutte le puntate di Run’n’Gun? Clicca qui!