Kirolbet Baskonia-CSKA Mosca 83-92

Il blackout nell'ultimo quarto è fatale al Baskonia: il CSKA Mosca rimonta, vince gara 4, chiude 3-1 la serie e vola alle Final Four che si giocherà proprio a Vitoria. E' l'ottava Final Four di fila per i russi, la 19esima in tutto nella storia del club, primatista seppur con "soli" tre trionfi. La squadra di Perasovic esce comunque tra gli applausi scroscianti del proprio popolo che sognava la partecipazione dei propri beniamini alle finali "casalinghe".

Gara 4 inizia in modo equilibrato, coi baschi avanti 22-20 dopo il primo quarto. Nel secondo quarto la partita si accende, il Kirolbet trova tre bombe in fila con Garino e allunga sul +8, poi un maestoso Poirier firma il +11; il CSKA non mollo e con De Colo trova sulla sirena il canestro del -9, 48-39. Dopo la pausa negli spogliatoi il match non sembra cambiare, il Baskonia mantiene un margine in doppia cifra e con Voigtmann comanda 66-56. Lì però arriva la riscossa dei russi con le bombe di Kurbanov e Clyburn e al 30' è 71-68. Nell'ultimo quarto la gara si ribalta del tutto: dopo la tripla di Garino del 76-72 il Baskonia incappa in un blackout e il CSKA si prende la partita: Hines firma il sorpasso, poi Clyburn, De Colo e Kurbanov fanno +8, poi Bolomboy addirittura +10 sull'86-76. Gli 8' di siccità costano carissimo al Kirolbet che alza bandiera bianca: non bastano i 21 punti di Poirier e i 16 con 5 su 5 da tre di Garino. Nel CSKA brilla ancora De Colo, 27 punti, bene anche Higgins, 19, e Kurbanov, 15 punti.

Barcellona Lassa-Anadolu Efes 82-72

Gara 5 doveva essere e gara 5 sarà tra Anadolu Efes e Barcellona, numero 4 contro numero 5 del tabellone. Al PalauBlaugrana la squadra di Pesic riscatta il tracollo di gara 3 (-34), impatta 2-2 la serie e si deciderà tutto nella "bella" di mercoledì 1 maggio ad Istanbul (LIVE su Eurosport Player).

I presagi di inizio gara non fanno ben sperare il pubblico di casa perchè Larkin e Simon sparano dall'arco e fanno +10, ma il Barcellona non molla, risponde con la stessa moneta e in avvio di secondo periodo fa -1 con Kuric (25-26). Poco dopo Claver mette la bomba del sorpasso ma sulla sirena Moerman realizza dall'arco e regala il vantaggio ai turchi per tornare negli spogliatoi, 38-36, con 8 su 15 da tre punti. E' nel terzo quarto che però la musica cambia e i blaugrana mettono le mani sulla sfida: la squadra di Pesic inizia con un parziale di 15-4 con le bombe di Kuric, Singleton e Hanga, poi Seraphin schiaccia il +10 e subito dopo sono ancora Claver e Heurtel dall'arco a disegnare il 63-48 che sostanzialmente dà una spallata all'Efes. Nell'ultimo quarto l'inerzia è del Barcellona, Kuric ruba e schiaccia il +13, poi la squadra di Pesic si limita a gestire mentre l'Efes non ha più benzina e non riesce a rimontare oltre il -7 (74-67) coi liberi di Larkin. Grande prova di Kyle Kuric, 19 punti, ben assistito da Tomic, 13, Seraphin e Singleton, 12. L'Anadolu si arrende nonostante l'11 su 26 da tre: Larkin segna 20 punti, Simon chiude con 17 ma non sono sufficienti per volare alle Final Four (almeno per ora...).

