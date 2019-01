Il CSKA vince a Istanbul col Darussafaka, successi casalinghi per Maccabi Tel Aviv e Panathinaikos

Darussafaka Tekfen - CSKA Mosca 65-80

Il CSKA vince a Istanbul battendo il Darussafaka 65-80 e accorcia la parte alta della classifica conquistando la 13esima vittoria in stagione. La squadra di Itoudis incanala la partita fin dal primo quarto, chiudendo avanti 16-25. Trascinata da un De Colo in serata di grazia, la squadra russa tiene sempre la testa avanti con un margine in doppia cifra, ma senza ammazzare definitivamente il match. C’è spazio anche per il nervosismo di Rodriguez, che si guadagna un tecnico dopo un diverbio con Demir. Il CSKA allunga a +15 nel secondo tempo e arriva fino in fondo controllando. De Colo chiude a 17 punti, Higgins a 13, Rodriguez a 11 e Hunter e Clyburn a 10.

Video - Highlights: Darussafaka Tekfen-CSKA Mosca 65-80 02:05

Panathinaikos OPAP-Bayern Monaco 77-67

Immediato riscatto per il Panathinaikos che si mette alle spalle il ko nel derby sul campo dell'Olympiacos superando ad OAKA il Bayern Monaco in uno scontro diretto nella corsa ai playoff. Infatti i verdi sono ora a pari merito coi bavaresi e Milano al settimo posto. L'avvio della squadra di Rick Pitino è ottimo, Papapetrou mette la bomba del 22-11 con cui si chiude il primo quarto, poi in avvio di secondo periodo i padroni di casa toccano il +15 con un canestro di Lojeski e conservano un margine attorno alla doppia cifra fino all'intervallo (43-32 al 20'). Nella ripresa il Bayern ha più grinta e rimonta, Lucic mette la tripla del -6 ma l'aggancio non avviene e sul finire del periodo è ancora Papapetrou a infilare dall'arco il canestro del 59-50. La musica non cambia negli ultimi 10', i tedeschi cercano di riavvicinarsi presi per mano da Derrick Williams ma il Panathinaikos tiene gli avversari a distanza di sicurezza e nel finale è Calathes a mettere i punti del definitivo 77-67. Il Panathinaikos chiude con cinque giocatori in doppia cifra: il migliore è Papapetrou, 18 punti con 8 rimbalzi. Per il Bayern si salva il solo Williams, 21 punti.

Video - Highlights: Panathinaikos OPAP-Bayern Monaco 77-67 02:08

Maccabi Fox Tel Aviv-Buducnost VOLI 81-76

Terza vittoria casalinga di fila per il Maccabi Tel Aviv che batte il Buducnost penultimo in classifica e tiene viva la speranza di entrare nella lotta per i playoff. L'avvio è tutto dei montenegrini che, guidati dall'ex di turno Norris Cole, toccano il +10 (18-8) e poi mantengono la testa avanti per tutto il secondo periodo: all'intervallo è 37-34 con ben 18 punti di uno scatenato Cole! Nella ripresa il Maccabi è più in palla, il giovane Zoosman impatta con la tripla del 39-39, il Buducnost replica con Bell e Clark, gli israeliani mettono il naso avanti con una bomba di Di Bartolomeo e poi al 30' è +1 Buducnost con 5 punti in fila di Jackson. Nell'ultimo periodo l'equilibrio resiste fino alle due triple di O'Bryant e Wilbekin per il +7 Maccabi (75-68), poi sono Zoosman e Kane a mettere i punti che chiudono il discorso. Il Maccabi si gode i 16 punti di Wilbekin mentre al Buducnost non bastano i 25 con 6 assist di Cole, sparito però nella ripresa.

Video - Highlights: Maccabi Fox Tel Aviv-Buducnost VOLI 81-76 02:16

Tutto il grande basket live su Eurosport Player!