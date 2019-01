Il Fenerbahce chiama, il Real Madrid risponde! Il Maccabi supera il Panathinaikos e sogna i playoff

Fenerbahce Beko-Olympiacos Pireo 90-75

Ennesima prova di forza del Fenerbahce che supera anche l'Olympiacos e consolida il primo posto solitario in classifica. E' il terzo successo di fila dei turchi che restano imbattuti sul parquet amico della Ulker Sports Arena. I padroni di casa piazzano un 11-0 nel primo periodo e volano a +9, poi si va alla prima pausa sul punteggio di 21-15, coi greci in piena corsa. Nel secondo periodo Timma e LeDay firmano la parità, poi arriva un altro 9-0 chiuso da Muhammad per il nuovo +9. Il margine si dilata fino a +13 (40-27) con la rubata di Melli e l'assist per Datome. Nella ripresa il Fenerbahce è in controllo, Duverioglu segna tre canestri in fila per il +18 (46-28), poi Sloukas mette la bomba del +22. L'Olympiacos prova a reagire a inizio ultimo quarto con Timma e LeDay per il -9 (72-63) ma il Fener è chirurgico e chiude il discorso con le triple di Guduric, Muhammad e Kalinic. I turchi hanno quattro giocatori in doppia cifra - il migliore è Green con 17 punti e 4 su 4 da tre -, mentre Melli e Datome aggiungono 6 e 4 punti rispettivamente. Nell'Olympiacos il migliore è Timma, 14 punti.

Maccabi Fox Tel Aviv-Panathinaikos OPAP 84-75

Quarta vittoria consecutiva per il Maccabi Tel Aviv che supera il Panathinaikos (sempre ko in trasferta nella gestione Rick Pitino) e aggancia Milano al nono posto, restando in piena corsa per i playoff. Sfida equilibrata, coi gialloblu che scappano nel secondo periodo e arrivano a +9 con due canestri di Roll (36-27), poi i verdi di Atene accorciano e si va al riposo lungo sul punteggio di 40-35. In avvio di ripresa il Maccabi prova la fuga arrivando a +15 con una bomba di Caloiaro, e da lì la gara resta nelle mani della squadra di Sfairopoulos. Il Panathinaikos però non ci sta e, con Papapetrou e Calathes, rimonta fino a -4 (74-70). Il Maccabi risponde subito con 5 punti filati di Caloiaro, poi nel finale chiude il discorso coi tiri liberi. Proprio Caloiaro è il migliore con 20 punti e 11 rimbalzi mentre Wilbekin ne aggiunge 13. Nel Pana i migliori sono Calathes e Lojeski con 14 punti.

Real Madrid-Anadolu Efes 92-84

Dopo 4 vittorie di fila l'Anadolu Efes cade a Madrid contro il Real nel big match di serata: un risultato che permette ai blancos di restare al secondo posto dietro al Fenerbahce mentre l'Efes non riesce ad accorciare le distanze dal CSKA Mosca. L'avvio è dei turchi, 10-4 con una bomba di Simon, ma i blancos rimontano e pareggiano a fine primo quarto sul 21-21. La partita resta tesa, i biancoblu tengono la testa avanti ma il Real risponde colpo su colpo e all'intervallo è ancora parità, 42-42 con un canestro di Micic a fil di sirena. La musica non cambia nel terzo periodo (64-61 al 30') poi nel quarto quarto arriva l'allungo decisivo del Madrid: sul 72-72 Llull si accende e segna 7 punti all'interno di un break di 9-0! L'Efes prova l'ultimo assalto e risale a -4 ma ancora Llull e Campazzo mettono le triple del 92-84 finale. Sergio Llull è letale con 19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist ma il migliore è Randolph con 24. Esce comunque a testa alta l'Anadolu Efes che ha 21 punti da Vasije Micic.

