Fenerbahce Beko Istanbul-Maccabi Fox Tel Aviv 78-75

Il Fenerbahce chiude con 25 vittorie la sua Eurolega battendo anche il Maccabi. Con i giochi fatti per entrambe - il Fener chiude primo, il Maccabi resta fuori dai playoff - è come un allenamento molto intenso. Primo quarto di totale equilibrio (20-20), ritmi bassi ma pubblico che si diverte ugualmente perché il livello tecnico è molto alto e il Fener regala lampi di lucente pallacanestro. Il punteggio prosegue punto a punto anche nel secondo quarto, fermandosi in parità anche all’intervallo (41-41). Mette la freccia il Maccabi nel terzo periodo: parziale di 14-6 nei primi 5 minuti e +8 per Wilbekin e compagni. Non manca però la ribattuta del Fener, che torna sotto nell’ultimo quarto, impatta a 5 minuti dal termine e va avanti anche di 7. Nonostante l’inutilità del risultato è partita vera fino alla fine: a 3 minuti dalla sirena il Maccabi rimette la testa avanti (70-71), a 30 secondi dalla fine Melli realizza invece il libero del +1, con palla in mano agli ospiti. Pargo pareggia a 19” dal termine ma nel finale la risolve Sloukas con la bomba del successo: 78-75. Il Fener la sua strepitosa Eurolega con 25 vittorie e 5 sconfitte.

Bayern Monaco-Herbalife Gran Canaria 84-77

Il Bayern chiude con un successo la sua Eurolega, con l’amaro in bocca di non essere riuscito a conquistare i playoff. Dopo un quarto chiuso a +6, i padroni di casa scappano nel secondo e chiudono avanti di 9 al 20’. Aumenta il gap nella ripresa con Derrick Williams a trascinare i compagni mostrando perché lui andrebbe a pieno merito inserito nel miglior quintetto della stagione regolare. Ultimo quarto d’ora di accademia per la squadra di Radonjic, che chiude sull’84-77, terminando una più che dignitosa annata da novellina di Eurolega con un record di 14 vittorie e 16 sconfitte.

Olympiacos Pireo-Darussafaka Istanbul 99-74

Vince in rimonta l’Olympiacos sul Darussafaka, chiudendo la propria stagione con un record di 15 vinte e 15 perse restando fuori dai playoff per una classifica avulsa negativa nei confronti di Baskonia e Zalgiris. Al Pireo, Spanoulis e compagni faticano inizialmente contro il muro del Darussafaka, che parte forte chiudendo avanti il primo quarto 20-28. La storia cambia dal secondo: 55-28 di parziale complessivo nei successivi 20 minuti e match messo in cassaforte. Il finale recita 99-74, entrambe salutano la competizione.

Barcellona Lassa-Khimki Mosca 83-74

Il Barcellona chiude la sua stagione regolare di Eurolega con la vittoria numero 18. Gara di continui parziali. Primo quarto tutto del Khimki, chiuso a +11; secondo tutto di marchio balugrana: 23-11 e all’intervallo il Barça è avanti di un punto. Ancora meglio gli ospiti al rientro dagli spogliatoi e avanti alla fine del terzo periodo. Reazione veemente degli uomini di Pesic negli ultimi 10 minuti: parzialone e a 5 minuti dalla fine sono a +7. In dieci e senza Shved, il Khimki tiene botta fino alla fine, ma poi cede sotto i colpi di Kuric, Pangos e Tomic, che portano il Barcellona al successo 83-74.

