Il Khimki stoppa il Fenerbahce, l'Efes sbanca Kaunas, vittorie sofferte per Olympiacos e Real Madrid

Khimki Mosca – Fenerbahce Istanbul 84-78

Colpo di scena a Mosca, dove il Khimki (ancora senza Shved) batte la capolista Fenerbahce, fermandone la corsa dopo ben 12 risultati positivi consecutivi. Primo quarto senza storia, con Mahmutoglu a trascinare il Fener sul +10 (13-23). Il Khimki reagisce nel secondo, ricucendo il gap fino a -2 e andando avanti nel finale. C’è partita e il dominio degli ospiti nei primi 10 minuti sembra un lontano ricordo. Si va al riposo sul punteggio di 38-41. Nella ripresa si scatena Vesely, ma il Khimki resta ancora li e all’alba dell’ultimo periodo è avanti di 3 punti. La squadra di Bartzokas tiene il vantaggio anche per buona parte del quarto conclusivo, fino al controbreak del Fener, ancora ad opera di Mahmutoglu, che sale a 18 punti concretizzando il contropiede del +3 a 3 minuti dalla fine. Non è ancora finita: il Khimki la ribalta nuovamente e a 20 secondi dalla sirena è a +1 palla in mano. Liberi per Melli con un secondo sul cronometro: l’azzurro fa 1/2 e impatta, supplementare. E’ scritto evidentemente che questa gara la vinca il Khimki, che tiene la testa avanti anche nell’extra time e la porta a casa 84-78 imponendo al Fenerbahce la sconfitta dopo 12 successi consecutivi.

Video - Highlights: Khimki Mosca-Fenerbahce Beko Istanbul 84-78 02:18

Zalgiris Kaunas – Anadolu Efes Istanbul 58-79

L’Efes espugna Kaunas e fa un altro passo importante in chiave playoff. Dopo un primo quarto chiuso avanti di 2 (14-16), con un parziale di 8-22 la squadra di Ataman dà un colpo deciso al match portandosi a +16 con grande autorità. Moerman guida i suoi con 13 punti nei primi 18 minuti e l’Efes tiene il vantaggio in doppia cifra anche nella ripresa, fino al +20 del quarto periodo che chiude anzitempo la contesa. Moerman chiude la sua gara da MVP con 23 punti e 6 rimbalzi e, da rilevare, il quasi 60% al tiro da due della formazione ospite, che giunge così all’undicesimo successo della stagione europea, che vale la conferma al quarto posto solitario.

Video - Highlights: Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes 58-79 02:10

Olympiacos Pireo-Kirolbet Baskonia Vitoria 91-87 d1ts

Rocambolesca vittoria dell'Olympiacos che insegue per buona parte del match ma alla fine riesce a battere il Baskonia all'overtime, conquistando così il secondo successo di fila. L'avvio di gara è equilibrato, la formazione di Blatt prova un mini allungo sul 20-16 ma il Kirolbet replica, chiude il primo periodo a +2 e poi nel secondo quarto tiene sempre la testa avanti, trovando anche un paio di volte il +7 (36-43 e 40-47): all'intervallo i baschi conducono 47-43. Nella ripresa l'Olympiacos rimonta e pareggia sul 55-55 con Printezis ma il Baskonia ne ha di più, allunga di nuovo e all'inizio dell'ultimo quarto trova il massimo vantaggio sul +9 con Vildoza. L'Oly però è duro a morire, Williams-Goss mette la tripla del -2 e i liberi del -1, Vildoza risponde con due bombe pesantissime per il +7 e poi per il +4 a 1' dalla fine (73-77) ma il cuore dei Reds e l'errore ai liberi di Hilliard dà un'ultima chance ai padroni di casa sul -3. Chance concretizzata dalla tripla di tabellone di Papanikolaou a 3" dalla sirena che impatta sull'80-80 e porta la gara all'overtime. Qui è un dominio dell'Olympiacos che vola subito a +7 con un'altra bomba di Papanikolaou e i canestri di Printezis e LeDay, e poi amministra fino alla fine. Sono 22 i punti finali di Papanikoloau, decisivo, bene anche LeDay con 23 e Printezis con 19. Delusione molto forte invece per il Baskonia cui non bastano i 19 punti di Vildoza e i 17 con 12 rimbalzi di Poirier.

Video - Tripla di tabella di Papanikolaou! L'Olympiacos pareggia e poi vince in overtime 00:53

Video - Highlights: Olympiacos Pireo-Kirolbet Baskonia Vitoria 91-87 d1ts 02:11

Herbalife Gran Canaria-Real Madrid 67-75

Vittoria molto sofferta per il Real Madrid che riscatta il bruciante ko nel derby di Liga contro l'Estudiantes di Alessandro Gentile vincendo a Gran Canaria contro l'Herbalife. E' il secondo successo in fila, il sesto nelle ultime 7 gare in Eurolega per i blancos che restano al secondo posto in classifica alle spalle del Fenerbahce, ad una vittoria di distanza. Per l'Herbalife è il secondo ko di fila, il quarto nelle ultime cinque uscite europee. Il match vede una buona partenza sprint dei padroni di casa che toccano il +7, il Real si rifà sotto e sorpassa nel secondo periodo ma Gran Canaria è motivatissima e con un break di 10-2 chiude il primo tempo avanti 34-27. Nella ripresa l'Herbalife mantiene l'inerzia, Oliver fa volare Balvin per il 38-28 ma poi i blancos aumentano i giri del proprio motore e, grazie a Llull, Ayon e Campazzo, risalgono fino al -4 del 30' (56-52). Nel quarto ed ultimo c'è equilibrio, poi sale in cattedra Rudy Fernandez che, con 8 punti di fila, porta il Real a +6 a 2' dalla fine (63-69). E' lo strappo decisivo perchè l'Herbalife non segna più e gli ospiti chiudono con Taylor e i liberi di Campazzo. Il Madrid ha quattro uomini in doppia cifra: l'MVP è Llull con 16 punti. Gran Canaria ha invece 12 punti dai veterani Baez e Oliver.

