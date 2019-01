James all-around e tanta difesa: con lo Zalgiris, è tornata la bella Milano di inizio stagione

Il giro di vite è arrivato in difesa. A livello prettamente numerico, i 70 punti subiti sono stati la miglior prestazione della stagione, un dato che ricorda molto le partite di inizio anno, quando Milano aveva piegato Buducnost (71) e Olympiacos (75) partendo proprio dalla metacampo difensiva, le uniche partite in cui l'Olimpia è riuscita a tenere gli avversari sotto gli 80 punti in questa Eurolega.

Si è rivista una squadra solida, unita, coesa, pronta a sostenere la battaglia fisica su cui lo Zalgiris tende sempre a fondare le sue partite: Milano ha costretto i lituani a 14 palle perse, a un misero 26% scarso dall'arco (5/19) e ha tenuto botta sotto i tabelloni, riducendo a -6 (32-38) il pesantissimo gap a rimbalzo di -13 (29-42) sofferto nella partita d'andata, dove furono decisivi anche i 13 offensivi raccolti dalla squadra di Kaunas.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Zalgiris Kaunas 80-70 04:00

Mike James MVP all-around, anche in difesa

È stato uno sforzo condiviso e corale, a cominciare da un Mike James in versione all-around: i 20 punti, 9 assist e 7 falli subiti con cui ha riempito il foglio in attacco si accompagnano a una prova altrettando solida nella metacampo opposta, con un'intensità sul pallone e un'attenzione ai movimenti in aiuto viste ultimamente in rare occasioni. Se James è stato l'MVP indiscusso e ben visibile della partita, una nota di merito va anche al solito lavoro oscuro di Jeff Brooks, miglior rimbalzista a quota 7 e ormai consueto glue-guy nei meccanismi interni di una squadra costretta comunque a fare i conti con le assenze di tre perni difensivi come Nedovic, Cinciarini e Tarczewski.

Mike James ha segnato almeno 20 punti nelle ultime 4 gare di Eurolega: è il top-scorer del torneo con 20.2 di media.LaPresse

Micov, Bertans, Kuzminskas: il riscatto del trio dell'Est

Detto della difesa, l'attacco è invece vissuto sulla buona vena del trittico dell'Est. Vlado Micov è tornato in doppia cifra abbondante (17) dopo le due partite sottotono con Bayern e Baskonia, ritrovando le splendide sensazioni della prima parte della stagione: nel terzo periodo ha tenuto a galla Milano con un clinic di palleggio-arresto e tiro dalla media distanza di puro stampo anni '90, con una delicatezza e pulizia di movimento esemplare. Per conferma, chiedere a un Sarunas Jasikevicius (che di questi fondamentali se ne intende), furiosissimo con la sua difesa.

Dairis Bertans ha pareggiato il suo season-high (17) già scritto contro il Buducnost, unendo alle 4 triple realizzate anche 7 falli subiti, a dimostrazione di una pericolosità continua e costante non soltanto come tiratore puro sugli scarichi. Il tocco finale l'ha poi messo Mindaugas Kuzminskas, scatenatosi in un quarto periodo da 11 punti e 3 rimbalzi (14+5 alla fine per lui), esiziale in ogni possesso: è la sua seconda miglior prestazione offensiva stagionale dopo i 19 contro il Buducnost, che fa il paio con i 14 realizzati sempre contro lo Zalgiris nella gara d'andata. Quando si ritrova contro la sua ex-squadra (ha vestito il biancoverde per tre anni tra il 2010 e il 2013), Kuzminskas trova sempre una motivazione speciale.