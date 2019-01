James e la difesa riportano l'Olimpia Milano al successo! Lo Zalgiris Kaunas va ko al Forum

Milano torna al successo in EuroLeague grazie a una grandissima prova corale, soprattutto difensiva. Prima vittoria anche per Pianigiani contro Jasikevicius e 3° successo complessivo dei biancorossi contro lo Zalgiris nella storia della manifestazione. A interrompere una striscia di 3 sconfitte europee consecutive ci pensa il solito Mike James (20, con 9 assist e 3 recuperi), ma prestazioni fondamentali arrivano anche da Kuzminskas, letale nell'ultima frazione (11 con 3 triple a bersaglio), Gudaitis, mostruoso in fase difensiva nei momenti importanti nonostante i 4 falli a carico, e Micov (17 con 7/10 al tiro). Exploit offensivo anche per Bertans (17 e 4/9 da tre), autore di canestri fondamentali in alcuni momenti del match e di una prima frazione da assoluto protagonista. Lo Zalgiris paga il 26% da 3 di squadra (5/19) e non riesce a dare continuità nel gioco per i propri lunghi. Top-scorer per i lituani è Wolters (17, 5 rimbalzi e altrettanti assist), ma bene anche il sempreverde Jankunas (14).

L'inizio della sfida è caratterizzato da un botta e risposta tra Bertans, autore di 2 triple consecutive, e Davies, dominante sotto i tabelloni e capace di tenere a contatto lo Zalgiris (6-4 al 3'). Wolters ne piazza 4 in fila e mantiene un sostanziale equilibrio tra le due formazioni, prima di commettere un antisportivo su Bertans, lanciato in contropiede da un James particolarmente attento in difesa e capace di sporcare molti passaggi avversari; Milano ne approfitta appieno con un parziale di 10-0 (18-8 al 7'), cominciando a coinvolgere anche un sofferente Gudaitis e trovando il primo canestro dello stesso James. Lo Zalgiris fatica dalla lunga distanza e non riesce nemmeno più a trovare Davies nel pitturato, complici anche le buone rotazioni difensive dei biancorossi, e chiude così in ritardo di 8 lunghezze (21-13) il 1° quarto di gioco. La girandola dei cambi sembra favorire gli ospiti in apertura di 2° periodo, perché Milano fatica a trovare la via del canestro e la formazione di coach Jasikevicius si riporta così sotto (26-22 al 13'); il ritmo offensivo cala sempre più e l'AX Armani Exchange perde anche Gudaitis, limitato dal 3° fallo prematuramente commesso e richiamato in panchina da coach Pianigiani. Tocca ancora una volta a James ridare verve all'attacco dei padroni di casa, con giocate di puro talento individuale, che non permettono però ai suoi di riallungare, perché lo Zalgiris si tiene a 4 lunghezze di distanza (34-30) a metà gara.

Bertans si conferma in serata positiva inaugurando il 2° tempo con un'altra tripla, mentre Omic comincia a ingranare anche a rimbalzo e Milano rimette oltre due possessi di distanza tra sé e i lituani (41-34 al 24'); l'AX non riesce però ad allungare ulteriormente, Gudaitis continua a commettere infrazioni e trova anche l'ennesimo fallo in attacco, così lo Zalgiris, trascinato da Jankunas, si riporta totalmente in partita (46-45) al 27' di gioco. Micov confeziona 6 punti consecutivi in chiusura di 3° periodo, ma gli ospiti rispondono col solito Jankunas (8 nel 3° quarto) e Walkup, rimanendo così in completa scia dei padroni di casa (52-50 al 30'). Lo Zalgiris apre l'ultima frazione con 2 triple (era 3/14 prima di quei tiri) e si porta in vantaggio per la prima volta nel corso della sfida (54-56) a 8' dalla fine; Milano risponde però con la stessa arma, trovando in Kuzminskas e Bertans i terminali offensivi capaci di riportarla avanti (63-58). L'arbitraggio ci mette del suo, fischiando un rivedibile antisportivo a James ma l'AX non paga dazio e Gudaitis è impressionante in fase difensiva, nonostante i 4 falli a carico, mentre James continua a mettere in ritmo Kuzminskas e trascina i suoi al +8 (71-63) a meno di 3' dal termine. Nel finale torna a macinare punti Micov, il quale forza anche la persa avversaria nell'ultimo possesso utile per i lituani; Bertans prova a complicare le cose con l'ennesimo antisportivo del match, ma lo Zalgiris non ne ha più per cercare di rimontare e James, dalla lunetta, suggella il successo biancorosso.

AX Armani Exchange Milano - Zalgiris Kaunas 80 - 70

AX Armani Exchange Milano: Della Valle 2, James 20, Micov 17, Gudaitis 6, Bertans 17, Fontecchio n.e., Kuzminskas 14, Burns n.e., Brooks 2, Jerrells, Omic 2. All. Pianigiani.

Zalgiris Kaunas: Davies 13, Walton, Thompson, Wolters 17, Walkup 4, Jankunas 14, Birutis n.e., Milaknis 5, White 2, Jokubaitis n.e., Grigonis 10, Ulanovas 5. All. Jasikevicius.

