Jimmer Fredette sbarca in Europa: firma un biennale con il Panathinaikos

"Mantenete la calma". Il Panathinaikos lo scrive chiaramente rivolgendosi ai propri tifosi nell'annunciare la firma con un contratto biennale di Jimmer Fredette, prima che la "Jimmermania" travolga in maniera incontenibile anche la Grecia dopo aver spopolato a lungo tra lo Utah e la Cina. Scherzi a parte, i Greens piazzano un colpaccio portando per la prima volta in Europa uno degli attaccanti più puri della pallacanestro moderna, semplicemente devastante nella sua carriera collegiale a Brigham Young ma, suo malgrado, poi incapace di trasferire le sue qualità e il suo gioco in NBA.

Stella al college, flop in NBA, idolo in Cina: la storia di Jimmer

Classe 1989, guardia di 188 cm per 88 kg, Jimmer Fredette è un giocatore di culto per tutti gli appassionati del basket universitario e del sommerso NBA: scelto con la numero 10 al draft del 2011 dai Milwaukee Bucks e poi subito girato ai Sacramento Kings, Fredette ha poi vestito anche le canotte di Chicago, New Orleans e New York prima di avventurarsi in Cina, un tentativo di risollevare le sue quotazioni in vista di una seconda carriera NBA ma poi mutata in una vera e propria scelta di vita. Nelle tre stagioni disputate con gli Shanghai Sharks, Fredette si è trasformato in una leggenda della pallacanestro cinese, strabordante in campo (le sue medie punti recitano rispettivamente 37.3, 37.4 e 36.9, con un career-high di 75) e idolatrato dai tifosi al di fuori.

Jimmer Fredette con la canotta della selezione del Sud, durante l'All Star Game 2017 del campionato cinese.Getty Images

Dopo aver tentato un'ultima carta NBA giocando una manciata di partite con i Phoenix Suns sul finire della scorsa stagione, condite da un'ovazione surreale al suo debutto in casa degli Utah Jazz, Fredette si è messo a disposizione dei Golden State Warriors per disputare la Summer League di Las Vegas, salvo poi lasciare la squadra dopo due sole gare, ormai consapevole del fatto che la NBA non sarebbe più potuta essere la sua casa.

Che coppia con Calathes al Panathinaikos

Con l'ingaggio di Fredette, il Panathinaikos affianca un potenziale pezzo da novanta a Nick Calathes, costruendo uno dei back-court sulla carta più elettrizzanti dell'intera Eurolega. Gli insider della squadra greca vedono l'operazione come figlia di un consiglio di coach Rick Pitino, che ha lasciato la squadra dopo averla presa in mano a metà stagione portandola ai playoff con una rimonta pazzesca dai bassifondi della classifica: subito colpito dal livello superiore di Calathes, aveva consigliato la dirigenza di circondarlo di grandi tiratori. Detto, fatto.