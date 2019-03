L'AX Armani Exchange Olimpia Milano si qualifica ai playoff di Eurolega se...

Il calendario della volata finale per i playoff di Eurolega è molto duro, ma l'Olimpia Milano è comunque ancora padrona del proprio destino. La squadra di Pianigiani affronterà in casa giovedì 28 marzo il Fenerbahçe Istanbul, capolista, e chiuderà la regular-season giovedì 4 aprile volando a Istanbul per sfidare l'Anadolu Efes, già sicuro del quarto posto: vincendo entrambe le partite, i biancorossi sarebbero qualificati, ma potrebbero già strappare il pass matematico giovedì sera in caso di combinazione di risultati favorevoli dagli altri campi.

Alle spalle di Milano, sono ancora virtualmente in corsa per i playoff Olympiacos Pireo (14-14), Zalgiris Kaunas (13-15), Maccabi FOX Tel Aviv (13-15) e Bayern Monaco (13-15). Battendo il Fenerbahçe, l'Olimpia si qualificherebbe ai playoff in caso di vittoria dello Zalgiris nello scontro diretto con l'Olympiacos ad Atene combinata con la sconfitta del Bayern Monaco nella trasferta con il Darussafaka, fanalino di coda della classifica. Sarebbe ininfluente il risultato del Maccabi (che ospita il Gran Canaria), essendo in svantaggio nel doppio confronto con Milano (1-1, +2). L'AX ha il vantaggio nel doppio confronto anche con Zalgiris (1-1, +5) e Olympiaco (2-0), ma non con il Bayern Monaco (0-2), in questo momento l'inseguitrice più pericolosa.

Nella gara d'andata a Istanbul, il Fenerbahçe superò l'Olimpia Milano 92-85, infilando la nona vittoria consecutiva contro i biancorossi in Eurolega.Getty Images

Il quadro degli scontri diretti

Milano vs Olympiacos 2-0

Milano vs Zalgiris Kaunas 1-1 (+5)

Milano vs Maccabi FOX Tel Aviv 1-1 (+2)

Milano vs Bayern Monaco 0-2

La volata per l'ottavo posto: il calendario

Squadra 29° turno 30° turno 8. Milano (14-14) vs Fenerbahçe @Efes 9. Olympiacos (14-14) vs Zalgiris vs Darussafaka 10. Zalgiris (13-15) @Olympiacos @Real Madrid 11. Maccabi (13-15) vs Gran Canaria @Fenerbahçe 12. Bayern (13-15) @Darussafaka vs Gran Canaria