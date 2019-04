Anadolu Efes Istanbul-Barcellona Lassa 75-68

Il primo capitolo della sfida che si presenta come più equilibrata dei playoff di Eurolega va all’Efes, che dopo una battaglia di continui parziali tiene fede al fattore campo superando un Barcellona molto altalenante 75-68. La squadra di Ataman parte col turbo a inizio gara: 15-4 di parziale e Pesic costretto a fermare la partita e strigliare i suoi. Altro ritmo, altra intensità e tutto il quintetto già a referto per Ataman che riesce, nel primo quarto, a imbrigliare le fonti del gioco blaugrana chiudendo avanti 26-15. La risposta catalanca arriva: 4-11 per iniziare il secondo periodo e accorciare le distanze (30-26), fino al pareggio a quota 32 dopo la tripla di Smits (uno dei più positivi tra gli ospiti). Tutto riaperto e inerzia che cambia padrone quasi a ogni possesso. L’Efes torna nuovamente a +8 ma all’intervallo il punteggio dice 40-36. La seconda parte di gara non cambia il suo leitmotiv. Efes che tiene la testa avanti ma senza stendere definitivamente l’avversario, il quale resta in corsa aggrappandosi alle sue stelle (Tomic 14, Pangos 12). Nel finale di quarto però la schiacciata di Dunston, su perfetto assist di Moerman, vale il massimo vantaggio (+11) dei padroni di casa. L’energia delle due rivali appare però molto diversa: Efes più reattivo sulle palle vaganti, più aggressivo nell’andare a cercarsi secondi tiri e giustamente di nuovo comodamente avanti. Con 12 punti da amministrare negli ultimi 3 minuti, i ragazzi di Ataman hanno solo da perdere. Arriva l’ennesima rimonta del Barça, a -5 dopo la tripla di Hanga a poco più di 2 minuti dalla sirena. Serve una stoppata di Dunston su Singleton per chiudere il match, con Micic dall’altra parte a trovare il canestro e fallo che chiude il discorso. 21 punti per il talento serbo, Mvp del match, ed Efes che vince la prima sfida della serie.

Real Madrid-Panathinaikos Opap Atene 75-72

Sotto gli occhi di Luka Doncic, tornato dopo la stagione ai Dallas Mavericks nella sua casa cestistica (dove l’anno scorso ha chiuso la stagione da Mvp di Eurolega), il Real batte il Pana 75-72 da favorita assoluta della serie... ma che fatica. Bene la difesa delle merengues, che costringe il Pana a iniziare la propria partita con 2/10 al tiro, ma Calathes e compagni restano aggrappati e chiudono il primo quarto a -4 (21-17). E’ una partita da ammirare più difensivamente che offensivamente con il Real che tiene fuori gara Calathes grazie alla staffetta Taylor-Campazzo. Una gabbia per il play greco. Allo stesso tempo è sempre lo svedese con passaporto americano a travestirsi da miglior realizzatore dei suoi (11 nei primi 8 minuti), conducendoli al +8 di fine primo tempo. La chiave resta la stessa anche nel secondo: gran difesa del Real su Calathes (che realizza il primo canestro da due punti a 9 minuti dalla fine) e l’utilità di Prepelic e Causeur nell’attacco delle merengues, che tengono un vantaggio costante con autorità. Il Pana però non molla e, anche con il proprio leader che tira 4/15 dal campo, trova la parità a meno di 6 minuti dalla fine. Il playmaker si mette in partita proprio con la tripla del pareggio e nell’azione dopo serve Thomas per i 3 punti del primo vantaggio ospite. Gara ribaltata e ultimi 5 minuti tutti da vivere dopo tre quarti e mezzo di dominio blanco. Greens a +6, Fernandez sigla la tripla del -3 e Campazzo dalla lunetta riporta i suoi a -1. Ancora liberi, dalla linea della carità c’è Carroll a 54 secondi dalla sirena: 2/2 e +1. Langford sbaglia il tiro nell’altra metà campo, Campazzo si guadagna altri due tiri liberi che possono dare un possesso pieno di vantaggio al Real. Così accade e con 10” sul cronometro il Pana ha la palla del pari, in caso di tripla. Calathes la prende e inventa: libera Thomas per la tripla aperta (sbagliata) e su rimbalzo offensivo c’è la grande stoppata di Tavares che chiude i conti. Secondo atto venerdì sera al Wizink Center.

