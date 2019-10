La griglia dell'Eurolega di Eurosport: Milano ha chance per un posto playoff, Real Madrid favorito

Giovedì 3 ottobre, alle ore 19.00, comincia la nuova stagione di Eurolega in diretta TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming e on-demand su Eurosport Player. La caccia al trofeo vinto l'anno scorso dal CSKA Mosca è aperta: noi abbiamo stilato un power-ranking di inizio stagione raccogliendo le proiezioni dei nostri commentatori e giornalisti, Niccolò Trigari, Andrea Solaini, Mario Castelli, Andrea Meneghin, Daniele Fantini e Davide Fumagalli. Ecco il risultato.

Il ranking di Eurosport

POSIZIONE SQUADRA MIGLIOR PIAZZAMENTO PEGGIOR PIAZZAMENTO MEDIA 1. Real Madrid 1 1 1 2. Barcellona 2 3 2.2 3. Fenerbahçe 2 4 3 4. CSKA Mosca 4 5 4.5 5. Anadolu Efes 3 6 4.7 6. Khimki Mosca 5 8 6 7. Olimpia Milano 7 9 8.2 8. Baskonia 7 13 8.7 9. Zalgiris Kaunas 6 12 9.2 10. Panathinaikos 7 12 9.8 11. Olympiacos 9 12 10.3 12. Maccabi Tel Aviv 9 16 11.5 13. Zenit S. Pietroburgo 11 15 13.5 14. Bayern Monaco 13 15 13.8 15. Valencia 12 16 14.8 16. Stella Rossa 14 16 14.8 17. Alba Berlino 17 18 17.3 18. Asvel Villeurbanne 17 18 17.7

The Contenders

Real Madrid, Barcellona, Fenerbahçe, CSKA Mosca, Anadolu Efes, Khimki Mosca.

Il gruppo delle "Contenders" raccoglie le squadre che hanno come obiettivo l'approdo alle FinalFour se non il trono stesso d'Europa. Alle quattro semifinaliste dello scorso anno (Real Madrid, Barcellona, Fenerbahçe e CSKA, quest'ultima leggermente indebolitosi rispetto alla scorsa stagione) si aggiungono Barcellona e Khimki Mosca. Il Barça ha costruito un roster da battaglia, con cinque grandissimi colpi estivi: Brandon Davies, Alex Abrines, Cory Higgins, Malcolm Delaney e Nikola Mirotic, ora il giocatore più pagato in Europa con uno stipendio da 5 milioni di euro all'anno. Attenzione anche al Khimki Mosca, che ha ricostruito completamente il roster affiancando ad Alexei Shved una serie di giocatori del calibro di Jonas Jerebko, Timo Mozgov, Stefan Jovic e Devin Booker.

Il CSKA Mosca campione d'Europa nella scorsa stagione dopo il trionfo in finale sull'Anadolu Efes.Eurosport

The Playoff Rumble

Olimpia Milano, Baskonia, Zalgiris Kaunas, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv.

L'Olimpia Milano guida il gruppone delle squadre in lotta per gli utimi due posti playoff, un mischione di centro-classifica che comprende una serie di avversarie di alto livello, potenzialmente capaci di grandi exploit. La squadra di Ettore Messina dovrà verosimilmente giocarsela con Baskonia e Zalgiris, squadre che tendono a rendere i propri parquet delle vere e proprie fortezze, le due greche Panathinaikos e Olympiacos (attenzione al nuovo trittico di esterni del Pana formato da Nick Calathes, Jimmer Fredette e Wesley Johnson, mentre i Reds, retrocessi in A2 in Grecia dopo la nota querelle con la classe arbitrale, hanno ovviamente dovuto abbassare la qualità generale della squadra) più Maccabi Tel Aviv, sulla carta incapace di fare, quantomeno a nomi, il salto rispetto alla scorsa stagione per tornare tra le grandi protagoniste d'Europa.

Sergio Rodriguez, Olimpia MilanoLaPresse

Outsiders

Zenit S.Pietroburgo, Bayern Monaco, Valencia, Stella Rossa, Alba Berlino, Asvel Villeurbanne.

L'ultimo gruppetto comprende le squadre che si presentano ai blocchi di partenza con il minor tasso generale di esperienza e di qualità del roster, ma comunque capaci di possibili exploit per risalire la classifica e inserirsi nello scacchiere della lotta-playoff. Il Bayern Monaco, indebolitosi rispetto alla scorsa stagione anche per l'addio di Derrick Williams (da valutare l'ambientamento europeo del suo sostituto, Greg Monroe), si trova affiancato alle altre cinque matricole, comprendenti i cavalli di ritorno Valencia e Stella Rossa (in Eurolega due anni fa). Lo Zenit San Pietroburgo sembra avere qualcosa in più rispetto alle altre dopo aver totalmente ricostruito il roster in estate attirando giocatori con esperienza europea (la chimica, però, è ancora tutta da scoprire). Sul fondo si adagiano Alba Berlino e Asvel Villeurbanne, sulla carta le squadre con il minor tasso tecnico del torneo.

