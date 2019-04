Sono bastati 6 minuti per far evaporare un sogno. Un time-out di Ataman, quelle due parole per toccare le corde giuste, e un parzialone di 23-5 che ha ribaltato d'incanto una partita che Milano, fino a quel momento, sembrava quasi impossibile potesse perdere. Già, quasi. Perché è giusto anche ammettere che, per due quarti abbondanti, quello visto in campo a Istanbul, così distratto e leggero, non è stato il solito Efes.

In quel terzo quarto sciagurato da 32-16, sono emersi, uno per uno, i problemi che hanno segnato l'intera stagione di Milano. Un'annata sulle montagne russe, con momenti di grande chimica ed esaltazione (la partenza 6-2, le cinque vittorie consecutive per rilanciare la volata playoff) alternati a periodi altrettanto intensi di sconforto e crisi (il 2-9 tra novembre e gennaio, gli ultimi quattro ko in fila). Su e giù per tutto l'anno, su e giù nella stessa partita. È successo spesso, anche e soprattutto nel filotto di sconfitte finale: il +18 "bruciato" a Real Madrid, il terzo quarto con il Panathinaikos, l'ultimo con il Fenerbahçe, il 23-5 di Istanbul.

Una difesa che non morde

Milano chiuderà la stagione con il miglior attacco del torneo (87.27 punti di media a partita) e la seconda peggior difesa (87.17 subiti): per rendervi l'idea, nessuna delle qualificate ai playoff ne subisce più di 81. L'Olimpia langue in un gruppone comprendente Gran Canaria (87.90), Darussafaka (85.41) e Buducnost (85.00), ma stiamo parlando di tre matricole, le ultime tre della pista, tre one-and-done, già destinate a salutare il torneo nella prossima stagione. Il dato più allarmante è che nelle ultime cinque sconfitte (CSKA, Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahçe, Efes) Milano ha subito 98.6 punti a partita, scollinando oltre i 100 in tre occasioni. Nelle prime 24 gare, non era mai scivolata in tripla cifra, eccezion fatta per la trasferta di Gran Canaria (104), chiusa però in overtime (erano solo 89 alla fine dei regolamentari).

La difesa di Milano paragonata alle 8 squadre qualificate ai playoff

Squadra Punti subiti Olimpia Milano 87.71 CSKA Mosca 80.27 Anadolu Efes 80.20 Baskonia Vitoria-Gasteiz 79.63 Panathinaikos Atene 78.53 Zalgiris Kaunas 78.50 Real Madrid 78.07 FC Barcelona Lassa 76.45 Fenerbahçe Istanbul 75.79

Un'alternativa a Mike James?

Come già visto nella trasferta di Madrid e nel "sacco di Desio" del Panathinaikos, Milano non è mai riuscita a trovare un'alternativa credibile a un gioco incentrato sulle penetrazioni di Mike James e gli scarichi per i tiratori sul lato debole o negli angoli, uno spartito di stampo NBA, ma probabilmente non così adatto per il gioco europeo. L'Olimpia è sempre stata molto perimetrale, caratteristica che si è acuita dopo l'infortunio di Gudaitis, e non ha mai dato una reale impressione di solidità nella chimica di squadra, né di poter pescare dalla panchina armi dal taglio differente. Lo squilibrio tra primo e secondo quintetto ha spesso segnato i momenti di up-and-down all'interno della stessa partita, per variabili legate sia alle caratteristiche dei giocatori, sia a stati mentali e di fiducia ondivaghi. Il caso Omic, mai riuscito realmente a incidere nonostante il fisico e un passato non di secondo livello, è probabilmente il più evidente.

Le cifre di Mike James in stagione

Punti %al tiro Assist Recuperi Valutazione 19.8 40.4% 6.4 1.3 20.2

Il lato positivo

D'altra parte, è giusto considerare anche la metà piena del bicchiere. Milano ha appena chiuso la sua miglior stagione nella storia dell'Eurolega a girone unico, risalendo, nel giro di due anni, dall'ultimo posto in classifica (8-22) ai margini della zona playoff (14-16), protagonista di una cavalcata che ha tenuto il campionato vivo fino all'ultima partita. Ha spesso giocato quasi ad armi pari con le big, ha vinto su campi tradizionalmente considerati off-limits come il Pireo e Oaka, battuto Efes, Zalgiris e Baskonia in casa (tutte poi qualificate ai playoff), vissuto momenti di grande entusiasmo con un Mike James che è stato a lungo nel ristretto novero dei candidati per il premio di MVP del torneo. Lunatico, vero, allo stesso modo in cui è stata incostante la squadra.