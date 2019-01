La sentenza del doppio ko di Milano: con questa difesa i playoff restano lontani

Il primo doppio confronto travestito da scontro diretto per artigliare gli ultimi posti per i playoff è deragliato nel modo più amaro: Barcellona e Bayern Monaco hanno riallungato sull'Olimpia Milano, entrambe forti di un 2-0 che le difenderà ahche in un eventuale arrivo in parità in classifica.

Già detto del peso delle assenze di Nedovic e Tarczewski, il vero prezzo pagato dalla squadra di Pianigiani è stato nella metacampo difensiva: se con il Buducnost Milano era riuscita a mascherare un problema ormai annoso con una sparatoria da record dall'arco (111 punti segnati), Barcellona e Bayern hanno esposto in maniera evidente le debolezze del ventre molle di una squadra che lotta con il Gran Canaria per il non invidiabile ultimo posto per efficienza difensiva.

La partita contro il Barcellona ha sottolineato le enormi differenze di sistema tra due squadre agli antipodi per mentalità e coesione nella propria metacampo: la difesa dei blaugrana parte aggredendo fin sotto il canestro avversario, allungandosi spesso sugli interi 28 metri con la costruzione di trappole e raddoppi, con uno stile molto simile a quello (apprezzabilissimo) dello Zalgiris Kaunas. La pressione prosegue alta sul perimetro, rendendo difficili i giochi in pick'n'roll, e i meccanismi di squadra funzionano a centroarea e sul lato debole, lasciando pochi varchi e vantaggi sfruttabili dall'attacco.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Barcellona Lassa 85-90 04:52

Di contro, Milano non allunga mai la pressione e offre una resistenza debole sulla prima linea, a cominciare proprio dal contenimento del pallone. La tendenza ormai spiccata di Mike James e Curtis Jerrells è passare in quarta sui blocchi o "inseguire" il playmaker avversario indirizzandolo verso il cuore dell'area, dove mancano però intimidatori veri in grado di chiudere la direttrice di penetrazione e ostacolare le linee di passaggio: in situazioni di questo genere, l'attacco ha verosimilmente un range infinito di opzioni da sfruttare, dal tiro al ferro allo scarico per il rollante o sul lato debole per una conclusione aperta. Thomas Heurtel ha torchiato Milano in questa maniera, così come hanno fatto più o meno tutti gli esterni del Bayern Monaco in un primo tempo da 53 punti segnati.

L'atteggiamento complessivo è quello di una squadra che raramente lavora insieme, di gruppo, con sacrificio e rotazioni sul lato debole, frenata anche da sbalzi umorali fortemente dipendenti dalla qualità dei tiri presi in attacco: molto spesso, Milano viene punita in transizione per mancati rientri dopo una conclusione sbagliata o una palla persa a centroarea. La prima azione del terzo periodo di Monaco, con James che accompagna Jovic concedendogli l'intero quarto di campo per arrivare al ferro e segnare con il fallo, è probabilmente la più emblematica della settimana.

L'unica variabile a disposizione di Pianigiani resta sempre Andrea Cinciarini, non a caso l'unico in grado di restituire energia all'Olimpia nell'ultimo quarto a Monaco. In questo momento, l'intensità del capitano è da prendere come esempio, anche, magari, rinunciando a un tiro da tre punti in più.