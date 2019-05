Larkin è inarrestabile e trascina l'Efes in finale. Il Fener di Obradovic è costretto a inchinarsi

È Shane Larkin l’assoluto protagonista della prima semifinale di EuroLega: il numero 0 dell’Efes domina in lungo e in largo, chiudendo con 30 punti, 7 rimbalzi e altrettanti assist, trova l’aiuto di Micic (25, con 10/15 al tiro) e manda la squadra di coach Ataman in finale, dove incontrerà la vincente di CSKA-Real Madrid. Per il Fenerbahce non arriva così la quarta finale consecutiva, anche perché la formazione di coach Obradovic, oltre che dover far fronte alle assenze forzate di Datome e Lauvergne, viene anche tradita da alcuni giocatori chiave, Sloukas su tutti (3/11 al tiro e 2 soli assist per il playmaker greco). La caccia al decimo trofeo in carriera per coach Obradovic si ferma così in semifinale e attenzione anche ai Playoff del campionato turco, dove l’Efes avrà il fattore campo a favore e potrà sfruttare gli strascichi di questo grande successo. Nota statistica: il 43 di valutazione ottenuto da Larkin rappresenta la più alta valutazione mai fatta registrare da un singolo giocatore in una gara di Final Four, battendo così il precedente record di 37 appartenente a Trajan Langdon (9 maggio 2010, finale 3°-4° posto tra CSKA Mosca e Partizan Belgrado).

La partita

L’inizio della sfida è caratterizzato da un’altissima intensità difensiva delle due squadre, ma Larkin riesce a infilare 2 triple di fila e a piazzare un primo break in favore dell’Efes (5-11) dopo 3’30’’. Simon è il giocatore meno in palla della squadra allenata da Ataman e lo dimostrano i 2 falli commessi in meno di 5’; Green (7 nel 1° quarto) e Guduric tengono invece a contatto il Fenerbahce con canestri di puro talento individuale. È però Sloukas, con una gran tripla frontale, a permettere alla squadra di coach Obradovic di chiudere avanti il 1° periodo (20-19), nonostante il gioco offensivo di Moerman (7) nel finale di frazione. I rimbalzi offensivi dell’Efes creano non pochi problemi alla difesa avversaria, mentre Micic, con 7 punti consecutivi, rimette 7 lunghezze di distanza tra le 2 formazioni (22-29) al 13’. Bastano 2 bombe consecutive degli esterni per far rientrare pienamente il Fenerbahce, prima che Sloukas commetta però troppo prematuramente il 3° fallo personale e debba venire richiamato in panchina (30-33) al 17’. Vesely comincia a dominare nel pitturato, ma l’Efes risponde colpo su colpo e, col gioco da 4 punti firmato da Anderson, chiude avanti di 5 (40-45) il 1° tempo.

Larkin inaugura la ripresa con 7 punti consecutivi, dando il provvisorio massimo vantaggio all’Efes (44-52) al 23’ di gioco; Micic ne aggiunge 5 di fila, rispondendo così ai precedenti canestri dei lunghi del Fenerbahce e ristabilendo le distanze (49-57) a 5’ dal termine del 3° quarto. Con le solite scorribande di Larkin (11 nel 3° periodo), la bomba di Anderson e i liberi di Dunston, la squadra di coach Ataman tocca anche il +13 (55-68) e nemmeno le iniziative di Sloukas riescono a impedire al Fenerbahce di chiudere il 3° quarto con un ritardo comunque in doppia cifra (57-68). L’Efes sembra averne decisamente di più e lo dimostra anche coi 5 punti consecutivi di Micic, che aprono l’ultima frazione e costringono coach Obradovic al timeout tattico per evitare danni ben peggiori (57-73). La difesa del Fenerbahce raddoppia e addirittura triplica Larkin, ma in fase offensiva Sloukas e compagni non riescono proprio a fare centro e a ridurre così le distanze (61-79 a 4’ dal termine). Larkin suggella una prova da assoluto MVP con una tripla che dà il provvisorio +21 ai suoi e spegne le ultime speranze avversarie, trascinando in finale la squadra più in forma nel lotto delle 4 finaliste.

Il tabellino

Fenerbahce BEKO Istanbul - Anadolu Efes Istanbul 73 - 92

Fenerbahce BEKO Istanbul: Green 13, Melli 9, Hersek n.e., Mahmutoglu 5, Kalinic 12, Biberovic, Sloukas 8, Guduric 8, Vesely 14, Guler, Muhammed 4, Duverioglu. All. Obradovic.

Anadolu Efes Istanbul: Larkin 30, Beaubois 2, Balbay, Motum 9, Sanli n.e., Moerman 7, Tuncer n.e., Pleiss, Micic 25, Anderson 10, Dunston 9, Simon. All. Ataman.

