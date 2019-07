Mercato folle del Panathinaikos: dopo Jimmer Fredette, arriva anche Wesley Johnson

Sarà ricordata come l'estate dei grandi colpi dall'NBA all'Eurolega. Dopo gli arrivi di Nikola Mirotic e Alex Abrines al Barcellona e quello di Kosta Koufos al CSKA Mosca, il Panathinaikos risponde ingaggiando Wesley Johnson per la prossima stagione, una mossa che bissa il botto della scorsa settimana con la firma di Jimmer Fredette.

Chi è Wesley Johnson

Classe 1987, ala di 201 cm per 98 kg, quarta scelta dei Minnesota Timberwolves al draft del 2010, Johnson ha alle spalle nove stagioni di NBA in cui ha vestito anche le casacche di Phoenix, Lakers, Clippers, New Orleans e Washington, con 334 gare da titolare sulle 609 giocate complessivamente. A livello statistico, la sua miglior annata è il 2014-15, chiusa con 9.9 punti di media in 29.5 minuti per gara, con il 41.4% dal campo e il 35.1% dall'arco. Giocatore dagli ottimi istinti offensivi e dotato di un tiro mortifero dalla distanza, Johnson non è però mai riuscito a esplodere in NBA per evidenti lacune di leggerezza fisica e difensiva: nella sua ultima stagione, spesa tra Pelicans e Wizards, ha visto il suo ruolo e il suo minutaggio ridursi sempre più, fino al taglio dello scorso 5 aprile.

Anno Squadra Partite Punti % da 3 2010-11 Minnesota 79 9.0 35.6% 2011-12 Minnesota 65 6.0 31.4% 2012-13 Phoenix 50 8.0 32.3% 2013-14 L.A. Lakers 79 9.1 36.9% 2014-15 L.A. Lakers 76 9.9 35.1% 2015-16 L.A. Clippers 80 6.9 33.3% 2016-17 L.A. Clippers 68 2.7 24.6% 2017-18 L.A. Clippers 74 5.4 33.9% 2018-19 New Orleans 26 3.7 38.0% 2018-19 Washington 12 2.8 23.1%

Un trio pazzesco con Calathes e Fredette

L'ingaggio di Wesley Johnson permette al Panathinaikos di allestire un reparto esterni offensivamente devastante (sulla carta) a livello di Eurolega: assieme a Jimmer Fredette, che ha rinunciato a giocarsi l'ultima chance di tornare in NBA, forma una coppia di tiratori mortifera, pronta per essere armata dagli scarichi di Nick Calathes.

