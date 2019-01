Milano apre col botto l'anno nuovo: 111-94 al Buducnost con una prova solidissima

L’AX Armani Exchange supera con autorità il Buducnost dell’ex Repesa (111-94) e ottiene l’ottava vittoria in Eurolega, pareggiando il proprio record dopo 16 partite. Tutto deciso nel primo quarto, chiuso 36-22 dall’Olimpia con percentuali al tiro mostruose e un Kuzminskas da 12 punti con 4/4 dall’arco. Poi i biancorossi controllano, pur lasciando qualche scampolo di rimonta agli ospiti di uno strepitoso Bitadze (classe ‘99), andando in fondo con sufficiente serenità.

La partita

Pianigiani non ha a disposizione Brooks e Nedovic, Tarczewski gioca con un tutore e domani sarà operato alla mano (starà fuori un paio di mesi); la sfida, sulla carta più che fattibile con il Buducnost, si presenta invece assai ostica, anche perché sulla panchina opposta c’è l’esperto Jasmin Repesa che non disdegnerebbe uno scherzetto alla sua ex squadra. Milano però dimostra subito di avere qualcosa in più sotto l’aspetto fisico: lotta a rimbalzo e presenza portano al 10-2 iniziale con James subito reattivo in regia e dall’arco. L’AX spinge sull’acceleratore e il divario aumenta (17-4). Percentuali spaventose per l’Olimpia (12/14 dal campo) e inizio migliore che si potesse immaginare: 33-15 dopo 7 minuti (con 12 punti di Kuzminskas) e gara che sembra ampiamente indirizzata. Il primo quarto termina 36-22 e Milano è in totale controllo del match, scacciando dalla mente dei tifosi la prima sconfitta in campionato subita domenica scorsa ad Avellino. Prosegue anche nel secondo quarto il dominio meneghino: anche col secondo quintetto il divario resta sempre in doppia cifra. Kuzminskas e Gudaitis sono in mattatori e all’intervallo il punteggio dice 56-45.

Video - Gudaitis stoppa, James schiaccia: Milano apre bene il 2019 in Eurolega annullando il Buducnost 00:23

Il Buducnost cerca di rientrare nel match poggiandosi su Bitadze, lungo classe ‘99 che arriva a quota 18 punti (career high a 23) dopo pochi giri di lancette del terzo periodo, ma il margine di vantaggio dell’Olimpia resta costante, anzi si incrementa raggiungendo le 18 lunghezze nel finale di terzo quarto. Le giocate di Popovic e Bitadze riportano la squadra di Repesa a -10, ma le triple di Jerrells prima e Bertans poi rimettono le cose a posto. L’Olimpia controlla e rimpingua i tabellini dei suoi, chiudendo con 5 uomini in doppia cifra: Kuzminskas (19 con 4/5 da tre), James (17), Gudaitis (14+12), Bertans (17 con 5/6 da tre), Micov (20). Ottava vittoria continentale, record pareggiato e inseguimento alla zona playoff ripreso.

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano-Buducnost Voli Podgorica 111-94