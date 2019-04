L’AX Armani Exchange gioca un gran secondo quarto trovando anche il +13 ma, dopo aver subito 32 punti nel terzo parziale, cade a Istanbul e dice addio al sogno playoff. A Istanbul finisce 101-95 con l’Olimpia che paga le solite pecche difensive nonostante una competizione chiusa come miglior attacco.

La partita

Per quanto l’Efes sia già matematicamente quarto in classifica, senza possibilità di raggiungere il terzo o finire al quinto posto, gioca una gara tutt’altro che dimessa. Il primo periodo lo dimostra: 24-20 e, come spesso capita, l’Olimpia soffre tantissimo a rimbalzo subendo moltissimo in difesa. I due falli di Tarczewski condizionano da subito la gara biancorossa, con Omic rivedibile quando chiamato in causa tra fine primo e inizio secondo quarto. Milano però ha il miglior attacco dell’Eurolega e lo mette in mostra: triple di Nedovic e Nunnally per il +9, massimo vantaggio sul 31-40. I problemi nell’altra metà campo restano, con troppi spazi lasciati a penetrazioni (Micic è un rebus) e rimbalzi dell’Efes, che tengono a contatto la squadra di Ataman. Ma il finale di tempo è tutto di marca AX, con James a chiudere sul +11 con una tripla siderale (42-53).

Video - Tripla allo scadere di Mike James! Milano a +11 sull'Efes all'intervallo 00:26

E’ tutt’altro che finita. 20-8 di parziale ed Efes a -1 con Kruno Simon a non concedere niente alla sua ex squadra. Si scalda anche il Sinan Erdem Dome e per l’Olimpia si fa davvero dura. L’Efes cavalca Simon e Pleiss e si riporta avanti (71-66); Milano invece vive le difficoltà del primo quarto: poca difesa e troppi punti subiti. Sono ben 32 nel terzo quarto, che si chiude con l’Olimpia a -5 (74-69). Arrivano gli ultimi cruciali 10 minuti e Mike James sa di avere delle responsabilità. E’ lui a segnare il nuovo -2, ma dall’altra parte commette il fallo che consegna a Larkin un importante gioco da 4 punti. I turchi tengono la testa avanti ma Milano rimane aggrappata al match con le unghie, fino a 2 minuti dalla fine, quando la tripla di Larkin pesa come un macigno: 95-88. Il fallo in attacco di James chiude la partita a poco più di un giro di lancette dalla sirena; il canestro di Moerman sotterra definitivamente ogni sparuta speranza. L’Efes vince 101-95 e lascia per un altro anno l’Olimpia Milano senza playoff.

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul 101-95

AX Armani Exchange Milano: Larkin 12, Beaubois 14, Saybir n.e., Balbay, Sanli 7, Moerman 13, Tuncer, Pleiss 14, Micic 18, Anderson 3, Dunston 6, Simon 14. All. Ataman

Anadolu Efes Istanbul: Della Valle n.e., James 17, Micov 14, Tarczewski 11, Nedovic 16, Kuzminskas 14, Cinciarini n.e., Nunnally 10, Burns n.e., Brooks 7, Jerrells, Omic 6. All. Pianigiani

