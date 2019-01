Milano distrutta dal Bayern col tiro da 3: 2a sconfitta in fila e strada in salita verso i playoff

L’Olimpia perde 93-87 a Monaco e incappa nell’ottava sconfitta nelle ultime dieci giocate, ancora contro una concorrente ai playoff (come 48 ore fa con il Barcellona), complicando così la propria rincorsa ai primi otto posti. Pessimo primo tempo della squadra di Pianigiani, mentre il Bayern trova una clamorosa beneficiata da tre punti (9/12). Manca il giusto approccio difensivo all’Olimpia, che nel secondo tempo resta con la testa negli spogliatoi lasciando al Bayern la comodità di controllare a condurre in porto una vittoria che può essere molto utile proprio in chiave playoff. Il recupero nel finale - fino a -4 con grande merito dell'energia di capitan Cinciarini - aiuta a ricucire lo svantaggio ma non cambia l'opinione su una gara che Milano ha meritato di perdere.

La partita

James apre la contesa con la tripla, Bertans lo segue e dall’altra parte Jovic e Dedovic replicano con la stessa moneta. Milano si trova in un attimo a +6 con un gran lavoro in area di Gudaitis e le tripla di James, Risposta immediata del Bayern che ricuce e mette il naso avanti con la bomba di Lo (21-20), chiudendo con un punto di margine il primo quarto di gioco. Dopo il buon inizio, Milano sembra spegnersi col passare dei minuti, perdendo fiducia in attacco, ma trova spiragli di difesa grazie soprattutto a Dairis Bertans, che ha il gravoso compito, inoltre, di sostituire” l’assente Nedovic in attacco. L’AX resta in partita grazie agli 8 punti a testa del lettone e di Gudaitis (una sentenza in area) ma insegue continuamente andando a -11 con i padroni di casa che sparano con percentuali incredibili dall’arco (9/10). Il Bayern gioca a memoria in attacco e la difesa dell’Olimpia non riesce ad arginarlo a dovere, trovandosi a inseguire 53-45 all’intervallo.

Video - Il Bayern gioca a memoria e fa male a Milano: Dedovic dietro la schiena a lanciare la schiacciata di 00:23

Montagna da scalare per l’Olimpia nel secondo tempo, ma non un’impresa impossibile. Con qualche azione ben elaborata Milano risale a -5 con l’11° punto di Bertans (tra i più positivi), ma nonostante una maggior applicazione difensiva il Bayern prosegue nel bombardare il canestri milanese, arrivando anche a +14 (66-52). L’Olimpia esce con la testa dalla gara a metà terzo quarto, abbandonando sotto l’aspetto difensivo pur restando aggrappata alla gara col punteggio. I padroni di casa aggiungono alla pulizia offensiva anche un’ottima intensità difensiva che fa perdere ulteriormente punti di riferimento all’AX. Cinciarini e Burns vengono mandati nella mischia da Pianigiani per dare una sterzata di vitalità a compagni apparsi assenti e in certi momenti svogliati nell’atteggiamento (79-73). Gli ultimi 6 minuti sono ancora di speranza per Milano, ma serve uno sforzo in più soprattutto da parte dei giocatori più rappresentativi come Micov e James, che nonostante i punti segnati è in una di quelle serate di indolenza cestistica che lo fanno essere utile a metà. Il -4 è lo svantaggio minore dell’ultimo quarto e i liberi di James a 37 secondi dalla fine danno ancora qualche residuale speranza (89-85) a Milano. Dedovic segna dalla lunetta nell’altra metà campo, fa lo stesso James ma il finale premia la squadra di Monaco: 93-87 e altro 2-0 nei confronti diretti, così come contro il Barcellona. Con questo successo la squadra di Radinjic sorpassa l’Olimpia in classifca.

Il tabellino

Bayern Monaco-AX Armani Exchange Milano 93-87

Bayern Monaco: Dangubic 2. Hobbs n.e., Koponen 14, Radosevic, Lucic 7, Lo 18, Dedovic 18, Amaize n.e., Jovic 14, Barthel 9, Williams 8, Ogunsipe 3. All. Radonjic

AX Armani Exchange Milano: Della Valle, James 29, Micov 7, Gudaitis 18, Bertans 11, Fontecchio, Kuzminskas 6, Cinciarini 2, Burns 2, Brooks 4, Jerrells 6, Omic 2. All. Pianigiani