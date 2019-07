Milano ha il suo cecchino: ufficiale Michael Roll! Al Bayern Monaco arriva Greg Monroe dall'NBA

Dopo le voci delle scorse settimane, ecco l'ufficialità: Michael Roll è un giocatore dell'Olimpia Milano. La guardia classe 1987, americano ma con passaporto tunisino, viene dal Maccabi Tel Aviv e firma un contratto di 2 anni con l'AX Armani Exchange. Specialista del tiro, il californiano è un vero cecchino: nelle ultime due annate di Eurolega ha viaggiato col 40% da tre, con l'89% ai liberi e con oltre il 51% da due. Roll è inoltre un giocatore dal pedigree importante: viene dall'università di UCLA dove ha giocato con stelle NBA come Russell Westbrook, Jrue Holiday, Darren Collison e Kevin Love.

" Voglio dire ai tifosi dell’Olimpia che sono molto più che gasato di cogliere questa opportunità di giocare per un club tanto prestigioso. Vengo a Milano per dare tutto quello che posso per aiutarci a vincere. Non vedo l’ora di venire e lavorare con Coach Messina, il suo staff e con tutti i ragazzi dello spogliatoio. Ci vediamo presto "

Il general manager Christos Stavropoulos ha detto su Roll:

" Michael Roll è esattamente il giocatore che volevamo, per le sue caratteristiche tecniche, per altruismo ed esperienza. Sarà un elemento prezioso che ci aiuterà a costruire il nostro gruppo "

Colpo Bayern Monaco: dall'NBA arriva Greg Monroe

Il debutto in Eurolega dell'Olimpia Milano sarà giovedì 3 ottobre all'Audi Dome, casa del Bayern Monaco, ambizioso club che ha annunciato un grande colpo di mercato: Greg Monroe. I bavaresi hanno ingaggiato per un anno il centro americano classe 1990, mancino, di 211 centimetri per 120 chilogrammi, che ha giocato negli ultimi 9 anni in NBA. Ha una media in carriera da oltre 13 punti e 8 rimbalzi, ha vestito per 5 anni la maglia dei Detroit Pistons, poi per 2 quella dei Milwaukee Bucks mentre nelle ultime due annate si è diviso tra Boston Celtics, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers.

Pivot dalla stazza importante ma dalla tecnica sopraffina, è il grande colpo del general manager del Bayern, l'italiano Daniele Baiesi: "Greg è un uomo intelligente e di grande talento che si adatta perfettamente al sistema del nostro allenatore Radonjic. Spero che nessuno si aspetti una storia come quella di Derrick Williams perché Greg è un giocatore diverso e gioca in una posizione totalmente differente. Ma non solo il suo QI cestistico è straordinario, anche la sua personalità si adatterà perfettamente al nostro club. Il suo eccezionale talento e l'esperienza NBA faranno progredire la nostra squadra, il nostro club e la nostra comunità di basket a Monaco. Siamo molto orgogliosi che Greg si unisca a noi".