Di buono ci sarà il giorno, 28 marzo. Perché l'ultima vittoria dell'Olimpia sul Fenerbahçe è arrivata esattamente cinque anni fa, il 28 marzo 2014, nel terzultimo turno di quelle Top16 che portarono poi l'EA7 di Luca Banchi a giocarsi i playoff con il Maccabi Tel Aviv. Fu un vero e proprio "sacco di Istanbul", con Milano capace di toccare il +18 in diverse occasioni e di colorare presto di un viola accesissimo il volto di Zeljko Obradovic, furente. Quella partita coronò una mini-striscia di tre vittorie consecutive di Milano sul Fener nell'Eurolega moderna. Poi, fu un monotematico dominio turco.

Il Fenerbahçe si presenta al Forum forte di nove vittorie consecutive sull'Olimpia, l'ultima per 92-85 nella gara d'andata del 13 dicembre scorso. Milano, reduce dalle sconfitte con Real Madrid e Panathinaikos (cui si aggiungono quelle in campionato con Venezia e Cremona), ha le spalle al muro ma è ancora padrona del proprio destino: vincendo le ultime due gare in calendario, sarà comunque qualificata per i playoff, a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti nella volata finale, dall'Olympiacos (con cui ha il vantaggio nello scontro diretto) al gruppetto delle inseguitrici all'ultima spiaggia, con Maccabi, Bayern Monaco e Zalgiris.

Squadra 29° turno 30° turno 8. Milano (14-14) vs Fenerbahçe @Efes 9. Olympiacos (14-14) vs Zalgiris vs Darussafaka 10. Zalgiris (13-15) @Olympiacos @Real Madrid 11. Maccabi (13-15) vs Gran Canaria @Fenerbahçe 12. Bayern (13-15) @Darussafaka vs Gran Canaria

La gara d'andata: non bastò lo show di Mike James

Miglior difesa del campionato (75.3 punti subiti in media a partita) ma soltanto 14esimo a rimbalzo (30.5 di media e battuto 37-27 all'andata), il Fenerbahçe ha bisogno, di contro, di una vittoria per essere certo del primo posto matematico in regular-season (il CSKA è ancora in agguato). Attenzione, però, a prendere con le pinze la gara d'andata: Milano scivolò malamente dal +7 al -11 prima del personalissimo show di Mike James, che riportò i biancorossi a -2 segnando 20 punti nel solo quarto periodo per chiudere a quota 31, suo massimo in carriera poi aggiornato con i 35 della trasferta a Madrid.

Video - Highlights: Fenerbahce Istanbul-AX Armani Exchange Milano 92-85 03:52

Jan Vesely, Gigi Datome e Nicolò Melli

Il Fenerbahçe è una squadra completa, profondissima, totale, capace di attingere da protagonisti diversi nel corso della stessa partita. Non si marcheranno, ma miccia della gara del Forum sarà la sfida a distanza tra Mike James e Jan Vesely, due dei principali candidati per il premio di MVP della regular-season. La stella dell'Olimpia è primo per valutazione (21.43) e per punti segnati (20.36), mentre il centro del Fener è terzo per valutazione (19.28), con 13.0 punti, 5.4 rimbalzi, 2.4 assist e 1.5 recuperi di media a partita.

Sarà, ovviamente, anche l'occasione di rivedere in Italia i nostri Gigi Datome e Nicolò Melli, ex di turno: Jesus sta tenendo 8.4 punti di media con il 39.3% dall'arco, mentre Nik ne segna 7.6 con il 41.3% dalla distanza. Quasi inutile aggiungere come il Fenerbahçe sia la miglior squadra nel tiro da tre punti: in 28 partite, la truppa di Obradovic ha realizzato 265 triple con il 43.09% complessivo, quasi tre punti percentuali in più del CSKA (40.30%), seconda in questa speciale classifica (Milano è sesta con il 38.22%).