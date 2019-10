Panathinaikos OPAP Atene-AX Armani Exchange Milano in diretta tv e Live-Streaming

Sbloccatasi al Forum contro lo Zalgiris Kaunas, l'AX Armani Exchange va a caccia del bis ad Atene contro il Panathinaikos, formazione ricca di talento e che vorrà riscattare il ko in Francia contro la matricola ASVEL Villeurbane. La squadra di Ettore Messina scenderà in campo giovedì 17 ottobre, palla a due alle ore 20.30, gara trasmessa in LIVE-Streaming HD su Eurosport Player. Se non aveste la possibilità di seguire la partita in diretta, potete sempre rivederla on-demand in re-LIVE su Eurosport Player.

Gli highlights delle ultime partite dell'Olimpia Milano

Prima partita casalinga e prima vittoria stagionale in Eurolega per l'AX Armani Exchange Milano che supera 85-81 lo Zalgiris Kaunas e riscatta lo scivolone al debutto sul campo del Bayern Monaco. Gran partita di Sergio Rodriguez, da 17 punti e 6 assist, e di Jeff Brooks, 14 punti con 5 rimbalzi e 3 assist. Male invece due giorni dopo al Forum in campionato dove l'Olimpia ha perso 92-89 contro la Happy Casa Brindisi in una sfida dove la squadra di Ettore Messina ha sempre inseguito e si è anche trovata a -18: inutili i 28 punti con 7 triple del 'Chacho'.

Panathinaikos OPAP Atene-AX Armani Exchange Milano: preview e informazioni

Panathinaikos e Milano si sfideranno per la 19esima volta: il bilancio è di 5 successi per i biancorossi e 13 per i verdi. Ad Atene è 7-2 per il Pana che però ha perso lo scorso anno, quando l'AX Armani Exchange di Pianigiani battè 86-83 una formazione che aveva appena esonerato Xavi Pascual e attendeva l'arrivo di Rick Pitino. L'altro successo dell'Olimpia risale alle Top 16 di Eurolega del 2011/12 con il punteggio di 67-58. L'impianto di OAKA evoca ricordi positivi anche recenti per Milano: l'Olimpia ci ha giocato a settembre, aggiudicandosi il Trofeo Giannakopoulos, ma nell’occasione affrontò – battendole – Fenerbahce e Maccabi, non il Panathinaikos (Sergio Rodriguez era stato MVP della due giorni ateniese). Si annuncia una sfida a distanza tra due dei migliori playmaker d'Europa, Rodriguez e Nick Calathes: il 'Chacho' con 1.105 assist in carriera è quinto di tutti i tempi in Eurolega, ma Calathes è settimo con 1.020. Il playmaker del Panathinaikos detiene il record per il maggior numero di assist in una stagione con 826.

Data, orario e luogo: giovedì 17 ottobre, ore 20:30, Palasport OAKA (Atene).