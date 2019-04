Playoff di Eurolega al via: chi andrà alle Final Four? I pronostici e la programmazione tv

(1) Fenerbahçe Istanbul-Zalgiris Kaunas (8)

Pronostico: 3-0 Fenerbahçe

Solidità vs entusiasmo. Sul Fenerbahçe non si discute: nonostante la perdita di Brad Wanamaker e James Nunnally, è una squadra costruita ancora una volta per andare fino in fondo, come testimoniato dal primo posto mantenuto sostanzialmente per l'intera regular-season. D'altronde, le Final Four sono il traguardo minimo per una corazzata che ne ha giocate 4 consecutive, con tre finali e un trionfo nel 2017. Sullo Zalgiris, invece, si è discusso a lungo per una squadra apparentemente svuotata dopo la Final Four dello scorso anno, ma coach Jasikevicius ha chiuso la bocca a tutti con una volata-playoff pazzesca, coronata da un filotto di 6 successi consecutivi che hanno rialzato i lituani da una situazione disperata. Daranno fastidio, ma non così tanto da impedire uno sweep del Fener.

Video - Run'n'Gun meets Fenerbahce: Datome e Gherardini, Istanbul del basket di forte matrice italiana 05:13

(2) Cska Mosca-Baskonia Vitoria-Gasteiz (7)

Pronostico: 3-1 Cska Mosca

A livello di resilienza, Baskonia fa il pari con lo Zalgiris, o forse anche meglio. Spinti dall'enorme motivazione delle Final Four in casa, i baschi hanno resistito a una lunga serie di infortuni trovando risorse interne quasi impensabili a inizio anno, confermate da un girone di ritorno da 9-6 (ed erano 8-3 prima delle ultime quattro partite). Dall'altra parte, il CSKA è forse la sfidante più seria per il Fener: una squadra lunghissima, organizzata, coperta in tutti i ruoli, famelica e capace di superare qualche stonatura di metà stagione con un finale da 11 vittorie in 12 gare. A Baskonia ne possono perdere una, di più è difficile.

(3) Real Madrid-Panathinaikos Atene (6)

Pronostico: 3-2 Real Madrid

Terza grande favorita per il titolo, il Real Madrid ha pescato l'avversario più pericoloso e complicato: la cura Rick Pitino e l'arrivo di Sean Kilkpatrick hanno rianimato una squadra ridotta a brandelli a metà stagione, coronando un lavoro psicologico, prima che tecnico, di livello altissimo. Con un Nick Calathes in versione MVP e la costruzione di un sistema difensivo di prim'ordine, il Pana ha chiuso la stagione con 8 vittorie nelle ultime 10 partite, perdendo contro lo stesso Real soltanto per una tripla assurda di Rudy sulla sirena. Quella sconfitta è stata l'unica casalinga nel girone del ritorno: aspettiamoci un clima di fuoco a Oaka e un Real che dovrà risistemare gerarchie e rotazioni per l'infortunio di Sergio Llull. Sarà una serie da leccarsi i baffi...

Video - Miracolo di Rudy Fernandez sulla sirena! Il Real Madrid corsaro ad Atene 01:26

(4) Anadolu Efes-FC Barcellona (5)

Pronostico: 3-2 Anadolu Efes

Ultima e terzultima nella scorsa stagione, Efes e Barcellona si ritrovano ai playoff nell'accoppiamento di più difficile interpretazione, occupando quel limbo posizionato tra le contender e il resto del gruppo. Il fattore-campo rischia di contare moltissimo, perché sia Efes che Barça hanno costruito i rispettivi record grazie soprattutto alle vittorie casalinghe (12-3 per entrambe). I turchi sono stati più continui in trasferta (8-7 contro il 6-9 blaugrana) e il doppio confronto stagionale si è chiuso sull'1-1. Sarà una serie all'insegna dell'equilibrio: qualsiasi risultato finale sarà legittimo.

