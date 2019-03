Panathinaikos OPAP-Real Madrid 73-74

La vittoria sarebbe valsa il matematico accesso ai playoff e invece il Panathinaikos perde in casa ad OAKA contro il Real Madrid: decisivo il game winner sulla sirena di Rudy Fernandez che regala il successo ai blancos e stoppa la serie di 6 risultati utili dei verdi di Rick Pitino. La partita sembra in discesa per il Pana che parte fortissimo grazie a Papagiannis, Calathes e Langord e chiude il primo periodo a +18, 32-14! Il Madrid però non ci sta e, aggrappato al gigante Tavares, riduce pian piano lo scarto: al 20' è -12 (45-33), al 30' -6 (59-53) grazie alla tripla sulla sirena di Yusta. Il Panathinaikos perde la bussola ma resta davanti coi canestri di Thomas e Langford, ma sul 71-60 si blocca del tutto: Llull e i liberi di Randolph, Fernadez e Ayon fanno -1 ed è tutto in bilico. Il finale è thrilling, Langford fa 73-70, poi sul 73-71 Papagiannis sbaglia due liberi e così l'ultima opportunità è del Real che capitalizza con Rudy che si inventa una pazzesca tripla e zittisce OAKA. La lunga rincorsa del Madrid si completa proprio allo scadere e Fernandez è il migliore con 13 punti insieme a Tavares, 14 con 16 rimbalzi. Al Pana non bastano i 14 di Calathes e Langford.

Maccabi Fox TelAviv-Herbalife Gran Canaria 90-55

Il Maccabi Tel Aviv tiene vive le residue speranze di andare ai playoff grazie al largo successo contro l'Herbalife Gran Canaria nell'ultima gara casalinga di questa regular season (ultimo impegno a Istanbul col Fenerbahce) e in virtù dei ko casalinghi di Panathinaikos e Milano. Partita segnata nel primo periodo dove i gialloblu volano immediatamente sul 17-4 grazie ad una bomba di Wilbekin e poi al 10' sono avanti 21-9. Da lì il margine per la squadra di Sfairopoulos è sempre notevole: all'intervallo il Maccabi comanda con 18 punti di vantaggio, 48-30. Nella ripresa la musica non cambia, i gialloblu superano anche il +20 e nell'ultimo quarto dilagano fino al 90-55 finale. Prova maiuscola del Maccabi nonostante il 5 su 23 dall'arco: sono cinque i giocatori in doppia cifra, il migliore è Tyus con 20 punti. Per l'Herbalife l'unico in doppia cifra è Strawberry, 11.

Barcellona Lassa-Buducnost VOLI 95-83

Obiettivo centrato per il Barcellona che supera il Buducnost al PalauBlaugrana e blinda il quinto posto in classifica che significa serie contro l'Anadolu Efes ai playoff. L'inizio è dei montenegrini che vanno a +10 nel primo quarto (6-16) ma poi i padroni di casa iniziano a giocare, sorpassano nel secondo periodo grazie ad una tripla di Ribas e poi allungano fino a +12 con una bomba di Oriola: sembra l'allungo giusto e invece il Buducnost risponde e va all'intervallo davanti, 46-44. Nella ripresa è battaglia, al 30' il Barça conduce 72-69 per una tripla di Singleton, poi nell'ultimo quarto sono le bombe di Pangos, i liberi di Kuric e i canestri di Smits e Tomic a dare il +11 alla squadra di Pesic e a valere la figa decisiva. Al Buducnost non bastano i 25 punti di Nikolic, il Barcellona si gode i 18 di Hanga e i 14 di Smits.

