Tarczewski out per 45 giorni, l'AX Exchange Milano lo sostituisce con il centro Alen Omic

Inizio di 2019 sfortunato per l’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani, che in Eurolega affronterà il Buducnost, dovrà fare a meno del centro statunitense Kaleb Tarczewski per i prossimi 45 giorni. Il lungo americano aveva riportato un colpo alla mano destra contro il Maccabi Tel Aviv ed era stato precauzionalmente tenuto a riposto nella sfida di campionato contro Avellino. Il perdurare del dolore ha convinto la società a sottoporre Tarczewski a nuovi esami, i quali hanno diagnosticato una lesione tendinea al pollice e la necessità di un’operazione chirurgica.

Tarczewski out 45 giorni: arriva Alen Omic dal Buducnost

La società milanese è stata quindi costretta a correre ai ripari. Il nome scelto per sostituire il centro USA è quello di Alen Omic, giocatore bosniaco naturalizzato sloveno in forza proprio al Buducnost. In Eurolega, il classe ‘92 ha una media più che discreta con 8,9 punti e 4,7 rimbalzi a partita, ma l’arrivo del georgiano Goga Bitadze lo ha privato del posto da titolare. In carriera, lo sloveno ha giocato per diversi club di primo piano in Europa, faticando però a trovare continuità. Nella stagione 2016-2017 ha collezionato cinque presenze con l’Anadolu Efes prima di passare al Malaga e poi all’Hapoel Gerusalemme, mentre nella scorsa stagione ha militato nella Stella Rossa Belgrado.

Video - Highlights: Maccabi Fox Tel Aviv-A|X Armani Exchange Milano 94-92 04:18

Buducnost e Milano hanno trovato l'accordo: Omic non giocherà in Eurolega contro l'Olimpia

Milano non ha ancora ufficializzato l’acquisto, ma il patron del club montenegrino - Dragan Bokan - ha già dato per scontato l’addio del suo centro: “la più grande offerta da quando Dubljevic lasciò la squadra per andare al Valencia nel 2012”. Anche non dovesse arrivare l’ufficialità a breve, il Buducnost ha trovato l’accordo con Milano per non schierare Alen Omic proprio contro i meneghini.