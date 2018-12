Tel Aviv resta stregata per Milano! L'AX Armani Exchange si arrende in volata al Maccabi, 94-92

L'A|X Armani Exchange gioca alla pari contro un avversario tradizionalmente ostile a qualsiasi avversaria italiana, ma non riesce a sfatare il tabù di Tel Aviv e incappa nell'8° ko in EuroLeague. Partita caratterizzata da attacchi scoppiettanti e precisi, specialmente da tre punti (61% Maccabi, 47.6% Milano) e dalla grandissima prova personale di O'Bryant (32, con 10/15 al tiro, 5 rimbalzi, 3 assist e altrettanti recuperi), giocatore che ha caratterizzato il successo dei padroni di casa, insieme a Tyus (16 e 7 rimbalzi). All'Olimpia non bastano 6 uomini in doppia (top-scorer Nedovic con 17) cifra e i 14 assist della coppia James-Micov.

La partita

Parte forte il Maccabi, sfruttando le abilità spalle a canestro dei propri lunghi (Kane 5 in 3'), ma Milano risponde con la coppia Brooks-Tarczewski e con Nedovic, il quale regala il primo vantaggio agli ospiti (13-10 al 6'). L'A|X Armani Exchange allunga ancora, concludendo un parziale di 14-0, e costringe coach Sfairopoulos a chiamare timeout per far riordinare le idee ai padroni di casa; la sospensione e l'ingresso di Cohen ridestano, specie in fase difensiva, il Maccabi, che torna così a un solo possesso di distanza (21-24) alla fine del 1° quarto. O'Bryant, con 7 punti, e Roll propiziano il 10-0 casalingo utile ribaltare nuovamente il punteggio (31-26) dopo 3' della seconda frazione; Milano sistema però la difesa, chiudendo meglio certe linee di passaggio e non concedendo vita facile agli esterni avversari, e torna nuovamente avanti con la tripla del solito Nedovic (37-34). Gli ospiti provano anche ad allungare, ma Tyus spadroneggia a rimbalzo offensivo e, aiutato dalla tripla incredibile di Wilbekin, permette al Maccabi di chiudere sotto di sole 2 lunghezze il primo tempo (46-48).

Tyus si conferma fattore importante anche a inizio ripresa, rispondendo praticamente da solo all'ottima circolazione offensiva degli ospiti; Milano vede però calare la propria percentuale da tre rispetto al 6/8 del primo tempo e O'Bryant, con tre triple consecutive, riporta avanti il Maccabi (66-63) al 27'. La formazione di coach Pianigiani commette qualche turnovers di troppo, ma James decide di mettersi in proprio e trova anche il buzzer utile a riportare la sfida in completa parità (75-75 al 30'), rispondendo così ai 14 punti realizzati da O'Bryant solamente nel 3° quarto. A 10' dalla fine il computo complessivo delle triple è impressionante: 11/15 per il Maccabi, 10/15 per Milano, sintomo che le difese non hanno lavorato benissimo, ma anche della qualità offensiva di molti dei giocatori impegnati nell'incontro. L'Olimpia sfrutta le incertezze offensive avversarie per piazzare un parziale di 8-3 nei primi 3' dell'ultimo quarto (83-78), con Gudaitis principale protagonista, specie nella difesa 1vs1 su Tyus; O'Bryant è però incontenibile e, appena rimesso in campo dal proprio allenatore, piazza 5 punti consecutivi per rimettere tutto in discussione. Brooks si prende la scena con canestri fondamentali, ma il Maccabi continua a trovare soluzioni dalla distanza e a beneficiare di un'insolita abilità di Tyus a cronometro fermo. Nel combattuto e concitato finale Milano ha la tripla della potenziale vittoria, ma dall'angolo lo stesso Brooks sbaglia e il Maccabi può così celebrare il 3° successo casalingo in Europa.

Il tabellino

Maccabi Fox Tel Aviv - A|X Armani Exchange Milano 94 - 92

Maccabi Fox Tel Aviv: Ray 3, Wilbekin 13, O'Bryant 32, Caloiaro 3, Roll 3, Kane 12, Avdija n.e., Tyus 16, Levi n.e., DiBartolomeo 3, Cohen 7, Zoosman 2. All. Sfairopoulos

A|X Armani Exchange Milano: Della Valle n.e., James 16, Micov 16, Gudaitis 10, Bertans, Tarczewski 10, Nedovic 17, Kuzminskas 7, Cinciarini, Burns n.e., Brooks 13, Jerrells 3. All. Pianigiani

