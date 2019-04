Trasferta decisiva con l'Efes: Milano ha il 45% di chance di qualificarsi ai playoff

La parola d'ordine è vincere. La seconda è sperare. O gufare, come preferite. Perché un semplice successo nella trasferta a Istanbul contro l'Anadolu Efes potrebbe anche non bastare all'Olimpia Milano se non dovesse arrivare la giusta combinazione di risultati dagli altri campi. Con un calcolo puramente aritmetico, Milano ha il 45.31% di possibilità di qualificarsi per i playoff di Eurolega, inserendosi in uno degli ultimi tre posti disponibili nella volatona finale a 6 squadre comprendente anche Baskonia, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv e Olympiacos Pireo.

Milano si qualifica se batte l'Efes e...

il Baskonia perde

il Maccabi perde

il Panathinaikos perde e lo Zalgiris vince

il Panathinaikos vince e lo Zalgiris perde

l'Olympiacos vince e Panathinaikos e Zalgiris perdono entrambe

Milano è eliminata se...

perde contro l'Efes

vince, ma vincono anche Baskonia, Panathinaikos, Zalgiris e Maccabi

vince, ma vincono anche Baskonia e Maccabi e perdono Panathinaikos, Zalgiris e Olympiacos.

La partita d'andata a Milano fu una delle migliori in stagione dell'Olimpia: i biancorossi vinsero 81-80, salendo a 4-1LaPresse

Playoff al 45.31%, ottavo posto il più probabile

Considerando le posizioni in classifica e gli scontri diretti all'alba dell'ultima giornata, il Baskonia è la squadra con le chance maggiori di entrare tra le prime otto, seguita dal Panathinaikos, totalmente rivitalizzato dalla cura Rick Pitino, che ha portato 7 vittorie nelle ultime 9 partite, compresa quella in trasferta contro Milano. L'Olimpia ha sostanzialmente le stesse chance dello Zalgiris Kaunas, tornato prepotentemente in corsa grazie a un altro sprint che ha visto la squadra lituana vincere 6 delle ultime 7 uscite.

Squadra % playoff 6) Baskonia (15-14) 93.75% 7) Panathinaikos (15-14) 76.56% 8) Zalgiris (15-14) 46.88% 9) Milano (14-15) 45.31% 10) Maccabi (14-15) 25.00% 11) Olympiacos (14-15) 12.50%

In caso di qualificazione ai playoff, quale scenario si prospetterebbe per Milano? Le prime quattro piazze sono già assegnate (nell'ordine, Fenerbahçe, CSKA, Real Madrid e Anadolu Efes) e l'ipotesi più probabile (31.25%) è il piazzamento all'ottavo posto con conseguente incrocio con il Fenerbahçe. Chance più limitate per la settima (9.38%) e sesta piazza (4.69%), che prevedono gli accoppiamenti con CSKA e Real Madrid.

Squadra % 6° posto % 7° posto % 8° posto 6) Baskonia 62.50% 21.88% 9.38% 7) Panathinaikos 25.00% 37.50% 14.06% 8) Zalgiris 4.69% 18.75% 23.44% 9) Milano 4.69% 9.38% 31.35% 10) Maccabi 0% 1.56% 10.94% 11) Olympiacos 3.13% 10.94% 10.94%

L'Efes e quella tripla di Mike James all'andata...

Reduce dalla peggior stagione di sempre in Eurolega (ultimo posto con un record di 7-23), l'Anadolu Efes ha ricostruito la squadra trovando alchimie e compattezza mancate nello scorso anno, buone per infilarsi immediatamente alle spalle delle tre corazzate europee. Già sicuro del quarto posto in classifica, l'Efes ha le principali bocche da fuoco in Adrien Moerman (12.3 punti nella sua miglior stagione della carriera), Vasilije Micic (11.8 punti e 5.4 assist, arrivato in estate dallo Zalgiris e ora corteggiatissimo dal Barcellona) e Rodrigue Beaubois (10.5 punti per un veteranissimo ormai della competizione). All'andata, Milano vinse 81-80 respingendo uno spaventoso tentativo di rimonta dei turchi con una tripla pazzesca allo scadere di Mike James, un canestro ancor più assurdo considerando il 4/20 dal campo con cui aveva tirato la star dell'Olimpia.