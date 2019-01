Tutto facile per Real Madrid e Fenerbahce, l'Efes schianta il Khimki e si conferma al quarto posto

Anadolu Efes-Khimki Mosca 81-72

Prosegue in maniera importante dell'Anadolu Efes che fra le mura amiche batte il Khimki Mosca e centra la terza vittoria di fila, un successo che permette ai turchi di confermarsi pienamente la quarta forza di questa Eurolega. I padroni di casa piazzano un break di 11-0 nel primo quarto e si portano sul 20-12, poi nel secondo periodo Beaubois firma il +12! Il Khimki però non crolla, replica con Green, Mickey e Bost, e risale fino al -2 con cui si va negli spogliatoi per l'intervallo (36-34). La ripresa si apre con un tentativo di allungo dell'Efes che tocca il +17 (break di 21-6) grazie soprattutto a Micic e Dunston. I russi accusano il colpo ma non affondano, chiudono il terzo quarto a -9 e nell'ultimo periodo si portano fino a -6 con le triple di Jenkins e Markovic (75-69). La rimonta si ferma lì, Moerman, Micic e Dunston vanno a segno e chiudono il discorso. L'Anadolu chiude con quattro giocatori in doppia cifra: spicca il solito Micic, 16 punti con 8 assist. Il Khimki ha 14 punti e 9 assist di Mickey.

Video - Highlights: Anadolu Efes-Khimki Mosca 81-72 02:14

Fenerbahce Beko-Zalgiris Kaunas 78-61

Dopo la sorprendente battuta d'arresto di Mosca contro il Khimki, il Fenerbahce riprende la propria marcia superando nettamente lo Zalgiris Kaunas, giunto invece al quarto ko consecutivo. La corazzata di Obradovic cambia marcia nella seconda metà del primo periodo e va al riposo sul +8, poi nel secondo quarto sono Lauvergne e Sloukas e fare +14 sul 25-11. I lituani di Jasikevicius non riescono a reagire, vengono doppiati sul 38-19 ma poi riescono a risalire e, guidati dal capitano Jankunas, chiudono sul -14 all'intervallo (43-29). Nella ripresa la musica non cambia, il Fenerbahce conserva un margine sempre attorno alla doppia cifra e al 30' conduce 57-43 sulle ali di Vesely e Kalinic. L'ultimo quarto si apre con un 6-0 Zalgiris firmato da Davies e Wolters per il -7, ma i turchi non stanno a guardare, Mahmutoglu si infiamma e con 10 punti praticamente consecutivi sigilla il match portando i suoi sul +16 (71-55). Tutto facile dunque per la capolista di Eurolega che ha 14 punti da Mahmutoglu e Sloukas, 13 con 12 rimbalzi di Vesely e 8 da Nik Melli. Nello Zalgiris l'unico in doppia cifra è Brandon Davies con 12 punti.

Video - Nik Melli mette la ciliegiona sulla vittoria del Fenerbahce! Che schiacciata 00:26

Video - Highlights: Fenerbahce Beko-Zalgiris Kaunas 78-61 02:15

Real Madrid-Olympiacos Pireo 94-78

Terza vittoria di fila per il Real Madrid che supera l'Olympiacos nel big match di serata e tiene il passo della capolista Fenerbahce, ad un successo di distanza. La sfida tra due formazione in forma più che discreta vede una miglior partenza dei greci, guidati da Spanoulis e dal centro Bogris, ma poi il Real entra in azione e chiude il primo periodo avanti 28-23 grazie a Reyes e alle triple di Taylor e Campazzo. Nel secondo periodo LeDay prende per mano l'Olympiacos e chiude il divario, ma i blancos accelerano ancora con Thompkins e Taylor, arrivano a +12 (54-42) e si va al riposo coi padroni di casa avanti 54-46. Nella ripresa la squadra di Laso mantiene costantemente un margine attorno alla doppia cifra, Ayon è chirurgico, mentre per i greci non bastano i guizzi di Papanikolaou e Strelnieks. L'ultimo sussulto è il -7 firmato da Bogris (72-65), poi sale in cattedra Anthony Randolph che con 10 punti praticamente filati mette la parola fine sulla gara. Proprio Randolph è il migliore con 16 punti e 8 rimbalzi, bene anche Campazzo e Ayon con 13; soprattutto spiccano 13 su 23 da tre e 66% da due del Real. L'Olympiacos ha 15 punti con 8 rimbalzi di LeDay e 12 con 11 assist di Spanoulis.

Video - La magia va al potere con Facundo Campazzo! Assist tra le gambe per Tavares 00:37

