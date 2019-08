Ufficiale: Mike James è un nuovo giocatore del CSKA Mosca

L'accordo c'era da tempo, ma l'ufficialità è arrivata solo oggi: Mike James è un nuovo giocatore del CSKA Mosca.

Per il 28enne best scorer della passata edizione dell’Eurolega, in Russia, lo attende un contratto di un singolo anno.

Il cestista americano aveva rifiutato in precedenza un contratto molto importante (circa 2 milioni a stagione) per andare a giocare in Cina. James ha preferito restate in Europa, in un basket certamente più competitivo per accasarsi con la formazione campione d’Europa in carica, il CSKA appunto.

James era stato messo all’angolo dall’AX Milano dopo l’arrivo di Ettore Messina.