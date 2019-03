Un basket moderno e senza ruoli: come Obradovic ha trasformato il Fenerbahçe e battuto Milano

Partiamo da un numero: 104 punti. Per Milano, sono la peggior prestazione difensiva della stagione. Per il Fenerbahçe, la miglior prestazione offensiva dell'anno, anzi, la seconda migliore dell'era Obradovic dopo i 106 rifilati nel gennaio 2016 al Darussafaka. 104 punti arrivati senza i due migliori marcatori della squadra, Jan Vesely (13.0) e Kostas Sloukas (11.6), cui si è aggiunta l'assenza di Joffrey Lauvergne. A conti fatti, il Fenerbahçe si è presentato a Milano senza uno degli assi play-pivot più dominanti in Europa e l'intero reparto di cavalleria pesante, eccezion fatta per Ahmet Duverioglu, terzo centro nelle gerarchie. Sorge spontanea la domanda: com'è stato possibile un risultato del genere?

Position-less basketball, la pallacanestro senza ruoli

" Con i giocatori che avevamo a disposizione questa sera, dovevamo provare qualcosa di nuovo. E ha funzionato - Zeljko Obradovic. "

Zeljko Obradovic ha sempre fatto del peso, della fisicità e della tenuta difensiva i punti-cardine delle proprie squadre, sin dai tempi del Panathinaikos, che schierava una batteria di lunghi inarrivabile per le avversarie. La naturale evoluzione della pallacanestro lo ha portato a dover ritoccare il sistema: al Fener ha abbandonato qualche chilo nel verniciato ma rafforzato il reparto esterni, scegliendo guardie e ali con stazza, altezza, grande apertura alare e versatilità nei ruoli. Tre mesi fa, nel finale della partita vinta contro il Real Madrid, ha presentato un quintettone difensivo con un'altezza media di 204 cm, schierando Guduric (196), Kalinic (202), Datome (203), Melli (205) e Vesely (213).

Nikola Kalinic ha messo a referto i suoi massimi in carriera in punti (22) e valutazione (26) nella vittoria a Milano.Getty Images

Ecco, a Milano, nel momento cruciale del quarto periodo, quello stesso Kalinic ha giocato centro. Certo, soltanto di nome e non di fatto, perché Obradovic in realtà ha regalato un modernissimo clinic di postion-less basketball, quella pallacanestro senza ruoli precisi sempre più di tendenza in NBA e a livello internazionale. Sostanzialmente, il Fener ha messo cinque tiratori in campo e sfruttato in maniera continuativa i mismatch fisici in post-up delle sue ali sui diretti avversari. Milano ha risposto adeguandosi, rinunciando ai centri ma scoprendo il fianco: senza intimidazione sotto canestro, il post-basso dei vari Kalinic (22 punti, 26 di valutazione, massimi in carriera), Datome, Guduric e Melli ha squartato l'area e costruito ottimi scarichi sul perimetro per la miglior squadra tiratrice d'Europa, confermata ancora una volta dall'ottimo 13/27 dall'arco.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Fenerbahce Beko Istanbul 90-104 05:14

Il crollo di Mike James

Di contro, l'Olimpia si è vista tradita dalle sue guardie, fulcro del gioco lungo tutta la stagione. Nemanja Nedovic ha battuto cassa soltanto per una tripla in 23' anonimi, mentre Mike James, ben contenuto anche con i cambi difensivi, è incappato nella peggior prestazione stagionale in Eurolega, mancando per la prima volta la doppia cifra con 8 punti arrivati quasi interamente dalla lunetta. Sbloccatosi soltanto oltre la metà del terzo periodo dopo un primo tempo molto confuso, James ha chiuso deragliando (1/8 dal campo con 5 palle perse) e soffrendo gli accoppiamenti con due 35enni veteranissimi dell'Eurolega, Bobby Dixon e Sinan Güler, riesumato nel quarto periodo da Obradovic ma ancora in grado di dettare tempi in attacco e ringhiare in difesa. Esattamente le due cose mancate all'Olimpia nelle ultime due sconfitte con Panathinaikos e Fenerbahçe.

Con 8 punti, 1/8 dal campo e 5 palle perse, Mike James ha fatto registrare la sua peggior prestazione dell'anno in Eurolega.LaPresse