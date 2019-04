Kirolbet Baskonia-CSKA Mosca 77-84

Il CSKA Mosca non ha mai inseguito in una serie al meglio delle 5 gare e non sarà così neanche stavolta visto che la squadra di Itoudis si impone in gara 3 a Vitoria col Baskonia e torna a condurre sul 2-1, cancellando subito la debacle casalinga di gara 2. I russi partono forte trovando con Rodriguez la bomba del 20-9, poi Hilliard risponde per il -7 con cui si chiude il primo periodo ma nel secondo quarto è di nuovo allungo del CSKA: Higgins fa +13 (31-18), poi Hackett firma il +9 e si va all'intervallo sul 46-39 per i moscoviti.

Nella ripresa il Baskonia è più intraprendente, il solito Poirier suona la carica e infine è Shengelia a firmare il -3: al 30' è 62-59 per gli ospiti. In avvio di ultimo quarto il Kirolbet va addirittura davanti con due triple di Janning ma lì sale in cattedra Nando De Colo: il francesce impatta sul 65-65 e poi, dopo il canestro di Higgins, infila i liberi del 79-71 che di fatto chiude il discorso. Sono 28 i punti di uno strepitoso De Colo, bene anche Higgins, 11 punti, e Clyburn, 10. Nel Baskonia si salva il solito Poirier, 19 con 15 rimbalzi. Venerdì sera alle 20:30 gara 4 ancora a Vitoria coi russi che possono chiudere il conto (LIVE su Eurosport Player).

Barcellona Lassa-Anadolu Efes 68-102

Prova di forza dell'Anadolu Efes che arriva al PalauBlaugrana per gara 3 e asfalta il Barcellona, portandosi sul 2-1 nella serie e guadagnandosi la chance di chiudere il discorso venerdì sera (LIVE su Eurosport Player). La squadra di Ataman prende da subito in mano il match, fa 20-9 con tre triple di Kruno Simon e poi contiene il ritorno dei padroni di casa, arrivati a -4 con una bomba di Ribas (20-24). Nel secondo quarto la gara va a strappi ma l'Efes è in controllo: Dunston e Moerman firmano il +13, poi due bombe di un pazzesco Larkin valgono il 52-39 con cui si torna negli spogliatoi.

Dopo l'intervallo il Barcellona si rifa sotto grazie a Kuric e Hanga, arriva a -5 ma poi lì l'Anadolu piazza il break decisivo: dal 56-64 la squadra di Ataman costruisce un parziale di 20-1, Micic segna da tre sulla sirena del terzo quarto e si va all'ultima pausa sull'84-57. La gara è in ghiaccio, il Barça è al tappeto e l'Efes dilaga fino al +34 finale. Clamorosa la prestazione dell'Anadolu con sei giocatori in doppia cifra, il 74% dal campo e 14 su 32 dall'arco: devastante Shane Larkin, 30 punti con un solo errore al tiro. Nel Barcellona il meno peggio è Hanga, 13 punti.

