4° successo di fila per l'Efes. Il Khimki regola il Panathinaikos, mentre l'ASVEL supera il Baskonia

Khimki Mosca - Panathinaikos OPAP Atene 103-86

A cura di Daniele Fantini. Il Khimki Mosca stende il Panathinaikos OPAP Atene 103-86 nella partita d'apertura della quinta giornata di Eurolega e festeggia il quarto successo nelle prime cinque gare di stagione, confermando l'inversione di tendenza che ha visto la formazione russa costruire un roster di alto livello attorno ad Alexey Shved. Il Pao, di contro, incassa il terzo ko stagionale dopo quelli con Asvel e Olimpia Milano, rimanendo nella metà bassa della classifica.

Il Khimki costruisce le basi del successo con due pesanti parziali di apertura nei due quarti conclusivi: il primo è utile per invertire un'inerzia che aveva visto il Panathinaikos arrivare all'intervallo lungo sul +5 al termine di un primo tempo di attacchi scintillanti contro difese blande, il secondo per spaccare definitivamente gli equilibri e aggiornare il record-stagionale di punti realizzati (103).

Guidato da un Alexey Shved in grande spolvero (26 punti e 7 assist), l'attacco del Khimki gira alla perfezione, alternando giocate interne in pick'n'roll alla costruzione di tiri dall'arco ad alta percentuale: ne beneficiano, soprattutto, Janis Timma (16 punti con 4/7 dalla distanza) e Dairis Bertans (12 con 3/5), per un luccicante 15/29 (57.1%) di squadra. Ottima, nella ripresa, anche la tenuta difensiva della squadra di Kurtinaitis, che domina la lotta a rimbalzo (40-19) spinta dai balzi di Jeremy Evans (doppia-doppia da 10 punti e 11 rimbalzi), e tiene il Pao a soli 31 punti nei 20 minuti finali, togliendo dal campo l'intero supporting-cast alla coppia composta da Nick Calathes (10 punti, 11 assist) e Jimmer Fredette (16 punti con 6/14 al tiro), l'ultimo ad alzare la bandiera bianca con un paio di triple che tengono alta la tensione nella parte centrale del quarto periodo).

: Shved 26, Kramer n.e., Booker 13, Timma 16, Karasev 5, Zaytsev 7, Desiatnikov n.e., Jerebko 14, Monia n.e., Gill, Evans 10, Bertans 12. All. Kurtinaits. Panathinaikos OPAP Atene: Thomas 10, Rice 8, Papagiannis n.e., Papapetrou 9, Vougioukas 9, Johnson 8, Brown n.e., Fredette 16, Calathes 10, Wiley 8, Mitoglou 6, Bentil 2. All. Pedoulakis.

***

Anadolu Efes Istanbul - Stella Rossa MTS Belgrado 85-70

A cura di Marco Arcari. Non si arresta la corsa dell’Anadolu Efes Istanbul, che raggiunge il 4° successo consecutivo sbarazzandosi anche della Stella Rossa grazie a un sontuoso Vasilije Micic. Il playmaker serbo apre la sfida con 5 punti in fila, ma fino al 4’ le due squadre sbagliano molto in attacco, trovando complessivamente 5 turnover. Le giocate di Shane Larkin spezzano gli equilibri e l’Efes trova un buon margine di vantaggio (14-5) a metà 1° quarto. La Stella Rossa non riesce proprio a sbloccarsi al tiro pesante (0/7 da 3), mentre Micic continua a regalare giocate spettacolari e a tagliare in due la difesa avversaria a ogni possesso, permettendo ai padroni di casa di chiudere sul +12 (21-9) la frazione. Ognjen Dobric trova finalmente la prima tripla per gli ospiti in apertura di 2° periodo, ma i biancoblu sono in totale controllo del match, anche e soprattutto grazie ai canestri realizzati da Krunoslav Simon (29-14 al 15’). Charles Jenkins prova a svegliare gli ospiti dal proprio torpore offensivo, realizzando 3 canestri consecutivi, e Billy Baron lo imita alla perfezione, tentando di riportare a contatto i biancorossi (33-24) a 2’ dal termine del 1° tempo. L’Efes risponde però con un altro parziale (5-0) e riallunga nuovamente grazie alla bomba di Alec Peters (38-26).

Video - Inarrestabile Vasilije Micic contro la Stella Rossa, tra triple e assist visionari 02:50

Micic ritorna a macinare punti e giocate da highlights già dai primi possessi del 2° tempo, trovando in Bryant Dunston un’ottima spalla per incrementare il vantaggio (47-31). La Stella Rossa completa un break di 2-20, trovando finalmente anche qualche bomba a bersaglio e sfruttando al meglio i turnovers dei padroni di casa, e riesce addirittura a passare in vantaggio (49-51) coi liberi di Stratos Perperoglou. Larkin e Micic ristabiliscono però un minimo vantaggio proprio al termine del 3° quarto, sfruttando al meglio i viaggi in lunetta concessi dalla difesa avversaria (56-51) e coronando un break di 7-0. 3 liberi di Chris Singleton ridanno un buon margine ai biancoblu (64-56), ma sono le triple di un incontenibile Micic e di un chirurgico Simon a spezzare le ultime resistenze ospiti (75-60) a metà ultimo quarto. Il playmaker è indiscusso MVP della gara: 26 punti (4/6 da 3) e 5 assist. Buone prove anche di Simon (11 punti e 5 assist) e di Dunston. Alla Stella Rossa non bastano i 18 punti di Lorenzo Brown.

: Larkin 13, Beaubois 5, Singleton 3, Balbay, Gecim, Sanli, Pleiss 4, Micic 26, Anderson 7, Peters 6, Dunston 10, Simon 11. All. Ataman. Stella Rossa MTS Belgrado: Kuzmic 6, Covic, L. Brown 18, Perperoglou 5, Davidovac 7, Lazic 9, Baron 6, Dobric 3, Gist 5, Jenkins 6, Simanic, Ojo 5. All. Gavrilovic.

***

LDLC ASVEL Villeurbanne - KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz 66-63

A cura di Marco Arcari. Dopo 2 k.o. consecutivi, ritorna al successo l’ASVEL Villeurbanne e lo fa con una vittoria in rimonta, frutto di una grande prova di squadra, anche e soprattutto in difesa, nei momenti più caldi. Gli ospiti partono col piglio giusto, trovando subito un buon vantaggio (2-11), grazie soprattutto ai 6 punti di Tornike Shengelia, ma anche i 2 falli personali di Michael Eric. L’ASVEL rientra in partita sfruttando le iniziative in 1vs1 degli esterni, ma in chiusura di 1° quarto la formazione di coach Perasovic allunga nuovamente con le giocate di Matt Janning (16-23 al 10’). Le triple e i liberi lanciano i transalpini al provvisorio -3 (25-28), ma Youssoupha Fall domina a rimbalzo e corregge gli errori dei compagni con tap-in schiacciati in cui mostra tutte le sue doti atletiche. La difesa dei padroni di casa comincia a fare la differenza e a imbrigliare l’attacco avversario, ma coi liberi il Baskonia riesce comunque a chiudere il 1° tempo con un buon margine di vantaggio (30-36).

Video - Youssoupha Fall converte l'assist di Janning in una tremenda schiacciata 00:31

La squadra di coach Mitrovic rientra nel migliore dei modi dall’intervallo e, con la tripla di Matthew Strazel, agguanta la parità a quota 39. Le triple degli esterni cominciano a fare la differenza in favore dei padroni di casa, ma gli ospiti rispondo con mini-break consecutivi e ristabiliscono in più occasioni le distanze sul +4. L’attacco transalpino sale di colpi e regala anche momenti da showtime, oltre a essere la chiave principale con cui la sfida viene completamente riaperta (48-49) al 30’ di gioco. Ismael Bako regala due schiacciate terrificanti in apertura di ultima frazione e l’ASVEL trova anche il massimo vantaggio fino a quel punto della gara (57-51 al 34’). Antoine Diot sale in cattedra e comincia a macinare gioco e punti sia in entrata, sia dall’arco dei 6.75, mentre aumentano i turnovers dei baschi che sembrano poter favorire la fuga. Shengelia rimette in carreggiata i suoi, ma gli ultimi possessi sono da cardiopalma. I padroni di casa concedono due volte la potenziale tripla del pareggio, non spendendo un fallo tattico a disposizione nella seconda occasione, ma il Baskonia non scarta i regali a disposizione ed esce così sconfitto. Grandi prove di Tonye Jekiri (16 punti e 11 rimbalzi) e di Ismael Bako (11 punti). Ai baschi non bastano i 17 (con 7 rimbalzi) di Shengelia.