A Berlino per Alba-Anadolu Efes, nel cuore della Mercedes-Benz Arena e di fronte al Muro

Berlino (Germania) - Per gli appassionati di pallacanestro andare a Berlino non è soltanto fare tappa ad Alexander Platz, alla porta di Brandeburgo, al Reichstag o ai resti del Muro. Uno dei luoghi per cui vale la deviazione è certamente la Mercedes-Benz Arena, ex O2 World Arena, la casa dell'Alba Berlino, la squadra più famosa e vincente del basket tedesco. La sfida di Eurolega tra i gialloblu e l'Anadolu Efes Istanbul capolista è stata l'occasione migliore per vedere da dentro e da vicino uno dei migliori palazzi sportivi d'Europa, e anche due formazioni che, rispetto alle proprie caratteristiche e alle aspettative, stanno ben figurando in questa campagna di Eurolega.

La partita

Il match era a pronostico chiuso alla vigilia e non ci sono state sorprese, con l'Efes che ha vinto 99-86 al netto dell'assenza della stella Shane Larkin. Ben si è comportata comunque l'Alba, a sua volta con una sfilza di assenti, su tutti il playmaker Peyton Siva. Per l'Anadolu è il 23esimo successo stagionale, il 12esimo di fila in trasferta, un record assoluto: sugli scudi Micic, Moermann e Pleiss. Per i tedeschi incoraggianti le prove di Hermannsson e Giedraitis, anche se la "fragilità" in termini fisici e atletici è stata determinante, soprattutto in difesa.

Vasilije Micic, coach Anadolu Efes IstanbulEurosport

La Mercedes-Benz Arena

Situata all'interno di un'area in forte sviluppo dove domina comunque l'ufficio centrale della stessa casa automobilistica Mercedes, l'ex O2 World Arena è a tutti gli effetti un impianto di livello NBA, simile a quelle costruite a Londra e a Parigi, un palazzo da 17mila posti in cui i 10mila presenti per la gara tra Alba ed Efes parevano decisamente pochi. Un'arena confortevole, spaziosa, luminosa, dove si vede bene da ogni punto e con il grande tabellone a dominare il campo, su cui riflette l'onnipresente simbolo di Mercedes.

Inaugurata nel 2008, è diventata da subito la casa dell'Alba, andando a sostituire la storica Max-Schmeling-Halle (dal 1996 al 2008). Ha ospitato anche due partite contro squadre NBA: nell'ottobre 2012 i berlinesi persero 89-84 contro i Dallas Mavericks mentre nell'ottobre 2014 batterono 94-93 i San Antonio Spurs freschi campioni con un canestro sulla sirena di Jamel McLean, l'americano poi visto a Milano e a Sassari.

Come detto la Mercedes-Benz Arena, che ospita anche concerti e partite di pallamano e hockey su ghiaccio, è il cuore centrale di una zona in forte sviluppo: il palazzo è circondato da un cinema, risotoranti, negozi, da un teatro, da un hotel, e alle spalle c'è un centro commerciale, l'East Side Mall. Inoltre, di fronte all'arena, c'è il fiume Sprea che bagna e percorre tutta la città, soprattutto c'è l'East Side Gallery, una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto con oltre un chilometro di resti dello storico Muro di Berlino abbattuto nel 1989. La zona è poi ben servita dai mezzi pubblici con la fermata di Warschauer Strasse da cui passano quattro linea della metro di superficie S-Bahn, due linee della metro sotterranea U-Bahn, più tram e autubus.

La tifoseria: tanti di origine turca

Buona la cornice di pubblico anche se, come detto, vista la grandezza dell'arena, c'erano diversi punti vuoti nonostante ci fossero più di 9mila spettatori, la media delle gare dell'Alba Berlino in campionato e in Eurolega. Dietro al canestro vicino alla panchina dell'Alba c'è la "curva" dei tifosi berlinesi, tutti con maglie, canotte e simboli gialli, in piedi a sostenere la squadra dall'inizio alla fine. Curiosa anche la presenza di una band, i "The Swag", che canta nelle partite casalinghe durante il pre partita e poi nelle varie pause: sono un gruppo con radici nell'hip hop, nel funk e nel soul, e rendono ancora più godibili le gare degli "albatri".

Ergin Ataman, coach Anadolu Efes IstanbulEurosport

Va però sottolineato che gran parte del pubblico era di chiare origini turche (sono circa 177mila in città), data la sfida con l'Anadolu Efes Istanbul: la presenza e il tifo si sono fatti sentire, le bandiere rosse con mezzaluna e stella bianche erano ben visibili, e al termine della gara questo aspetto è stato sottolineato da Ergin Ataman, coach della formazione turca che ha percepito l'atmosfera quasi da gara casalinga.

" Sia qui a Berlino, sia a Monaco, abbiamo grande supporto dai tifosi turchi. Ci tengo a ringraziare queste persone, questi tifosi e ovviamente all'Alba e al Bayern che hanno consentito di prendere i biglietti per le partite "