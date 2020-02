Agguato agli arbitri di Panathinaikos-Barcellona. Ferito l’italiano Luigi Lamonica

Increscioso episodio di violenza venerdì notte ad Atene al termine di Panathinaikos-Barcellona, sfida valida per la 25a giornata di Eurolega vinta dai catalani 92-81. Al termine della partita i tre arbitri sono stati aggrediti mentre si trovavano in un taxi che li avrebbe dovuti riportare nel loro hotel. Tra i coinvolti anche il Luigi Lamonica (primo arbitro della gara), ferito, trasportato subito in ospedale e tornato in Italia questa mattina.

La ricostruzione dell’episodio

La vile agressione, da parte di facinorosi sopraggiunti in moto, è avvenuto in Kifissia Avenue, a circa 5 km dallo Stadio Olimpico. I ‘tifosi’ hanno fracassato il lunotto posteriore del taxi ferendo Lamonica, subito trasportato in ospedale per ricevere i primi soccorsi ed essere medicato. La polizia è tempestivamente intervenuta sul posto, alla ricerca dei responsabili. Il presidente del Panathinaikos Manos Papadopoulos, appena venuto a conoscenza dell'aggressione, si è subito recato in ospedale per offrire la propria solidarietà ai direttori di gara. A tarda sera, poi, Lamonica è stato dimesso e si è recato nel suo hotel scortato dalla polizia e stamane – sempre scortato dagli agenti - si è recato in aeroporto per fare ritorno in Italia.