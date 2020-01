All'Olimpia Milano non riesce la grande rimonta col Fenerbahçe: ko 73-64, terza sconfitta in fila

Fenerbahçe Beko Istanbul-AX Armani Exchange Milano 73-64

Prima Datome, poi Kalinic, poi De Colo e infine Sloukas. I veterani del Fenerbahçe sono tornati. Quattro triple di peso fondamentale sparate nella seconda metà del quarto periodo tagliano le gambe alla grande rimonta dell'Olimpia Milano e spengono il sogno cullato per qualche istante di coronare uno spettacolare rientro dal -17 del secondo quarto. Il trittico di trasferte da "mission impossible" tra Istanbul e Tel Aviv si concretizza con uno 0-3 ma, complice anche una serie di risultati amici dagli altri campi, la squadra di coach Ettore Messina può ora rilanciarsi all'assalto del doppio impegno casalingo tedesco (contro Bayern Monaco e Alba Berlino) ancora in zona playoff, sebbene con record negativo (10-11).

Nonostante le sconfitte, Milano può consolarsi guardandosi allo specchio e tracciando un quadro in crescendo, perché, dopo il -20 contro l'Efes, i due successivi ko sono arrivati con modalità molto differenti. L'aspetto più positivo è la ritrovata compattezza difensiva (vista oggi e già contro il Maccabi), quasi a quel livello di eccellenza del filotto di successi di inizio stagione. Milano ha annusato l'odore del colpaccio con un lavoro di grande qualità nella propria metacampo nel quarto periodo e, se fosse riuscita a capitalizzare in attacco l'ottimo difesa di inizio secondo quarto (con il Fenerbahçe senza punti per quattro minuti e mezzo), quel soffocante -17 (37-20) non si sarebbe mai concretizzato, lasciando la porta aperta per un finale differente.

Video - Amedeo Della Valle recupera e lancia Keifer Sykes: grande schiacciata in contropiede 00:51

Ma le lodi al sistema difensivo di coach Messina devono essere accompagnate anche a quelle del Fenerbahçe, capace di togliere completamente il tiro da tre punti a Milano (l'arma principale nelle vittorie conquistate finora): già, perché la differenza (anche banalizzando un po'...) la fa la percentuale dall'arco, con il 3/16 dell'Olimpia (18.8%) incapace di competere con il 10/26 (38.5%) degli avversari. Nel calderone c'è un po' di tutto: triple ben costruite ma sbagliate da una parte e triple da campione dall'altra, quei guizzi di cui abbiamo parlato in apertura sui quali il Fenerbahçe sta ritrovando la propria anima, proseguendo nella scalata verso le zone importanti della classifica. Tutti i pretoriani di coach Obradovic, questa sera, hanno battuto un colpo: 14 di un delizioso Gigi Datome, 12 di un Nando De Colo infallibile nei possessi decisivi, 10 con 7 assist di un Kostas Sloukas che ha ormai recuperato appieno le sue doti di generale in campo, 10 di un Nikola Kalinic perfettamente rientrato nel suo ruolo di collante, 10 di uno Jan Vesely pronto a picchettare l'area per lanciare l'ascesa verso i playoff.

Video - Una visione di Sergio Rodriguez: assist magnifico per la schiacciata di Kaleb Tarczewski 00:34

Milano, da parte sua, vive una serata con rotazioni più corte rispetto al solito, ma riscopre la duttilità di capitan Andrea Cinciarini (ottimo in molte situazioni difensive), la vena di Sergio Rodriguez (9 punti, 6 assist), in grande ripresa dopo un inizio sottotono e impreciso, l'utilità di Amedeo Della Valle come scorer negli angoli (6 punti, 3/3 al tiro) per dare pericolosità a un attacco che spesso fatica a creare vantaggi dal palleggio sugli esterni e, soprattutto, il grande impatto di Kaleb Tarczewski, che dopo essere stato sballottato a inizio ripresa dalla rapidità di Malcolm Thomas (10), si vendica facendo finalmente pesare la propria stazza contro i quintetti leggeri nella metacampo opposta: il big-man americano aggiorna il suo career-high in Eurolega segnando 19 punti (9/11 al tiro) con 9 rimbalzi e 4 stoppate.

Il tabellino

Fenerbahçe Beko Istanbul: Kalinic 10, Sloukas 10, De Colo 12, Vesely 10, Datome 14; Nunnally 4, Westermann 3, Williams, Thomas 10. N.e.: Mahmutoglou, Muhammed, Lauvergne. All.: Obradovic.

AX Armani Exchange Milano: Micov 2, Roll 6, Tarczewski 19, Sykes 9, Scola 7; Della Valle 6, Biligha, Gudaitis 2, Rodriguez 9, Nedovic 2, Cinciarini 2. N.e.: Burns. All.: Messina.